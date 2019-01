El Apertura comienza mañana en la C20 y C30

Fotos A JUGAR La Liga Clásicos Barriales del Norte empezará a transpirar la camiseta con el torneo de verano Apertura.

18/01/2019 -

La Liga Clásicos Barriales del Norte no se toma vacaciones y mañana pondrá en marcha el torneo de verano Apertura para los equipos de las categorías C20 y C30, respectivamente.

Los cotejos que fueron programados en primer turno comenzarán a las 15, con 30 minutos de tolerancia. A continuación el detalle completo de los diferentes encuentros:

En El Deán, La Banda de Pilli vs. Peti FC (20); Los Pibe de Estuki vs. Los Pibe de Martín (20) y Avenida FC vs. Hermanos Juárez FC (30). En Mal Paso, Amigo de la 18 vs. 5to. Pasaje (20); La Banda de Memo vs. Los Pibe del General Paz (20) y Mal Paso FC vs. Calle 13 FC (30).

En Calle 107, Hermanos Juárez Jrs vs. El Triángulo Jrs (20); PSG FC vs. Los Pibe de la 18 FC y Calle 106 vs. Barrio Borges FC (30). En El Fondo de Borges, El Rey de Copa Jrs vs. Equipo a confirmar (20); Juv de Borges vs. Despensa Carrizo (20); Bosco III vs. Laureles (20) y El Fondo de Borges vs. Rifa Tuni FC (30).

En Morumbí de Borges, Carne Los Amigo Jrs vs. Juv de Villa Borges (20); Los Tenas vs. Los Amigo FC (20); La Barra vs. Equipo a confirmar (20) y Carne Los Amigo FC vs. Borges Unido FC (30). En Polideportivo Borges, Los Pirata de la 109 vs. Mayorista Rya (20); La Fusión vs. Primera Ampliación Borges (20) y Rita Car vs. Petrolíder (30).

En 6to. Pasaje, 1er. Pasaje vs. Polvorita (20); Los Sosa vs. El Vajo Jrs (20); Villa Borge vs. Los Amigo del 4to (20) y 6to. Pasaje vs. El Vajo FC (30).

En Chañar, Ekipo de Mario vs. The Neuman (20); Juan Felipe Ibarra vs. La Tuka de Michala (20); La Unión del Oeste vs. La 203 FC (30) y Chañar FC vs. Los Calamares FC (30). En La Loma, Tabú FC vs. La Magallane (20); Pasaje 421 Jrs vs. La Barra de Iván (20); Pasaje 421 FC vs. Calle 4 FC (30); Carro Bar Chara vs. Estrella del Norte.

En San Lorenzo, Los Pibe de la 18 Jrs vs. Juv de Paseo Colón (20); San Lorenzo vs. Juveniles del Gas (20); Los Pumas vs. La Cochetti FC (30). En Santa Rosa, El Salvador vs. La Real FC (20); La Eskina de Kenedy vs. Florería Ema (20); Tigre Jrs vs. 3er. Pasaje (20); Santa Rosa vs. Gas del Estado (30).

En Tarapaya, San Esteban vs. Alma Fuerte (20); Estrella Jrs vs. Juv de Tarapaya (20) y Tarapaya FC vs. 7mo. Pasaje FC (30). En El Triángulo, La 23 Jrs vs. Los Calamares Jrs (20); Los Peregrino vs. El Vajo de Tarapaya Jrs (20); Triángulo FC vs. Refrigeración Dam (30) y La 23 FC vs. La Perú FC (30).

En Campeones del 28, Los 3 Amigo Jrs vs. La Mateo Pereyra (20); Barrio Cáceres FC vs. Los Pacífico FC (30) y Los 3 Amigo FC vs. El Bajo de Tarapaya FC (30).