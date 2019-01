Indican que hubo un repunte en venta de celulares en enero

Fotos CAMBIOS. Las telefónicas como Personal lanzaron promociones junto a la marca Motorola, en equipos de gama media.

La primera quincena de enero registró para algunos comercios especializados en la venta de telefonía celular un repunte con respecto de diciembre y operadores del sector estiman que este primer mes de 2019 finalizará con un alza estimada en un 30%.

‘Enero va mucho mejor, aún mejor que diciembre, veníamos de muchos meses malos y la verdad que este primer mes nos ha sorprendido’, señaló Carlos Rafael director de la empresa de telefonía Insutel.

Sobre la causas de este repunte, explicó que "en parte es por el pago del aguinaldo, de los bonos, también de gente que viene de otras provincias de trabajar o bien de visita a familiares y compran un celular nuevo’.

Desde otro local, Alberto encargado de ventas, señaló por ejemplo en el caso de Personal que ‘nosotros comercializamos en promoción varios modelos de Motorola a precios más bajos que en meses anteriores, por eso hemos tenido una buena repercusión en ventas’.

Consultados sobre cuáles son los teléfonos más vendidos, en primer lugar se encuentra el Samsung J2 Prime en $5.500 ‘a precios de promoción que se ha vendido mucho en diciembre y enero, el J2 Core con igual precio y el Moto C en $4.600 junto al J4 que ronda los $8.000’, indicó Rafael.

Por su parte, en la grilla de los más vendidos de Personal, figuran el Samsung Galaxy A5 2017 de $14.500, el Moto G6 que cuesta unos $13.000, el Moto E5 Plus de $9.500, el Moto E5 Play de $ 7.300 y el Moto C Plus con un precio de venta en $6.000.

‘Los precios siguen estables, en diciembre algunos modelos bajaron por eso subió un poco la venta con respecto de noviembre un 35 % aunque se mantuvo aún por debajo del año anterior. Ahora enero viene proyectando una suba de 30% pero veremos cómo termina".