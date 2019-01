Resurgen quejas de pacientes por el cobro y el aumento del plus por las consultas médicas

Fotos SITUACIÓN. La consulta al médico requiere como mínimo de $200 a $500 del plus más el valor de medicamentos.

En un inicio de año en el cual los santiagueños comenzaron a ser impactados por diferentes incrementos, desde tres instituciones advirtieron por la renovada vigencia y el aumento del arancel diferencial o ‘plus’ que perciben los médicos por su atención, al margen del pago con la orden médica respectiva.

En primer término el presidente de la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse) Javier Alexandro, señaló que ‘en este inicio de año prácticamente el 100% de los médicos está cobrando el plus. El año pasado era de $200 y este año ya es de $300 como mínimo pero si se trata de un especialista, llega hasta los $500’, indicó.

Por su parte, la presidente del Foro de Jubilados local Rosa Soria, confirmó que también a los pacientes adultos mayores, les cobran plus. Pero, hizo una distinción: ‘Los médicos que atienden con la obra social Pami no cobran plus, pero los que trabajan para otras obras sociales sí lo hacen porque aducen que no les pagan lo que ellos requieren o el valor de una consulta médica y entonces completan su honorario cobrándole un plus’, indicó.

Destacó que ‘como mínimo es de $200 y de ahí para arriba si es un especialista pero es la orden y $200 de plus’, agregó.

A su turno, desde el Centro Empleados de Comercio (CEC) el secretario general, Víctor Paz indicó que ‘a nuestros afiliados también le cobran. Es algo que está generalizado. Pero, lo que corresponde es que se respete un convenio firmado y si no están de acuerdo con los honorarios que no lo firmen’, indicó en alusión a los facultativos.

Puntualizó que ‘personalmente no soy de poner el precio al trabajo de otro, respeto los montos que se pretenden cobrar, pero tenemos que ver quién puede pagar. Hoy está todo desfasado por la política económica del gobierno nacional y la crisis la tenemos que llevar entre todos y no que la pague únicamente el trabajador o el que menos tiene’.

A fines de noviembre, el Colegio de Médicos en la voz de su titular Dr Raúl Oliva sugirió a sus galenos asociados respecto de ‘evitar el cobro de aranceles diferenciales’ a un grupo de 23 obras sociales con las cuales acordaron nuevos aranceles. En total, 52 obras sociales tienen convenio con el Colegio.

Por entonces, al ser consultado sobre este tema, indicó que ‘creemos que es necesario disminuir ese arancel, pero hay algunas obras sociales que no llegan a un mínimo de pago. Hay obras sociales que están pagando $190 o no llegan a $200. Pero, hay muchas obras sociales que hicieron el esfuerzo de llegar a un arancel más o menos digno, entre ellos hay unas 23 obras sociales y prepagas que se acercan a lo solicitado. Entonces ahí estamos trabajando para que no haya aranceles extras’. Respecto de las obras sociales no incluidas para evitar el cobro de aranceles extra, indicó que ‘nosotros no decimos qué es lo que debe hacer el médico, sino lo que queremos que haga. Lo que haga después es una reacción de cada profesional’.