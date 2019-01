"Glass" y "Eso que nos enamora" se suman a la cartelera del cine Renzi

18/01/2019 -

El Cine Teatro Municipal Renzi renueva su cartelera con producciones cinematográficas de nivel nacional e internacional, destinado al público de todas las edades y a precios renovados accesibles. Desde este jueves 17 se renueva con ‘Glass’ y ‘Eso que nos enamora’, que junto a ‘Dragon Ball Super: Broly’ conforman la grilla.

‘Glass’ es una doble secuela de la exitosa ‘Split’ (‘Fragmentado’) y ‘Unbreakable’ (‘El protegido’, que se centra en David Dunn persiguiendo a la personalidad superhumana de Kevin Wendell Crumb, ‘La Bestia’ en una serie de encuentros esporádicos, mientras la sombría presencia de Elijah Price, bajo el nombre de ‘El Hombre de cristal’, emerge como el orquestador de estos eventos y quien guarda secretos importantes para ambos hombres. La misma se podrá ver todos los días en los horarios de 22.30 y 0.30.

Luego, en el espacio Incaa y se suma a la cartelera ‘Eso que nos enamora’, que se proyectará a las 16.00 y a las 19.10. Cuenta la historia de Ariel (Benjamín Rojas) que atraviesa un momento difícil que lo lleva a pedirle asilo y ayuda a su primo, un bueno para nada que está cumpliendo el sueño adolescente de tener en su casa su propio bar para llenarlo de amigos.

Por último, sigue en cartelera la exitosa película de anime ‘Dragon Ball Super: Broly’, que se podrá ver en tres funciones a las 14.30, 17.30 y 20.40.

Además se informan los nuevos precios en las películas, aunque las del Espacio Incaa siguen con el precio de 30 pesos.

Para las películas internacionales: Entradas 3D, en películas internacionales, 160 pesos de jueves a domingo, 120 pesos de lunes a miércoles (excepto feriados y días no laborables); Jubilados, docentes y estudiantes universitarios y/o terciarios (con credencial carné) todos los días 120 pesos (excepto feriados o días no laborables). Entradas 2D, 140 pesos de jueves a domingo, 100 pesos de lunes a miércoles (excepto feriados y días no laborables); jubilados, docentes y estudiantes universitarios y/o terciarios (con credencial carné) todos los días 100 pesos (excepto feriados o días no laborables).