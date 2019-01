Con nuevos proyectos, el Centro de Comercio e Industria bandeño comienza a transitar sus 82 años

18/01/2019 -

El Centro de Comercio e Industria cumple 82 años de vida institucional y continúa trabajando con el mismo compromiso de aquellas personas que allá por 1937 se unieron para defender los intereses del sector comercial, industrial y de servicios, tanto de la ciudad como del departamento Banda.

En oportunidad de realizar un balance, el presidente de la entidad Andrónico Suárez señaló: "Transitamos un 2018 complejo para el sector comercio y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas debido a la recesión y la crisis económica que se vive a nivel país; a ello sumamos los embates del comercio informal y desde nuestro lugar trabajamos para poner un freno a la situación".

"En este 2019 continuó- apostamos fuerte a un trabajo asociativo para incentivar el consumo y también abrir camino a emprendimientos. El objetivo es generar nuevas propuestas y afianzar las empresas familiares que son los que sostienen la economía bandeña desde siempre".

Representación

Durante el 2018, el titular del CCI fue elegido vicepresidente de la Región NOA de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

Al respecto Suárez expuso: "Como Comisión Directiva seguimos trabajando para que el CCI mantenga su jerarquía y presencia a nivel provincia y país. Por supuesto, la meta siempre es el desarrollo de todos los sectores que nucleamos".

"En este 2018 -prosiguió- me designaron como Vicepresidente Región NOA de Came y me comprometí a trabajar con cada una de las federaciones y cámaras norteñas en busca de un verdadero crecimiento. Ya estamos encaminados y ocupándonos en encontrar soluciones a los problemas comunes que presenta cada provincia, pero hay mucho por hacer y desde nuestro lugar seguiremos impulsando nuevas propuestas para un verdadero desarrollo".