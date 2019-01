Prorrogan detención de madre e hija por el crimen de ex pareja en un baile

Fotos AUDIENCIA. El juez de Control y Garantías escuchó a las partes e hizo lugar al pedido de la Fiscalía.

18/01/2019 -

La Justicia resolvió dictar la prórroga de la detención para la madre y la hija sospechadas de asesinar a su ex pareja a la salida de un baile. Ambas participaron de la pelea, pero aún no se determinó las responsabilidades. No obstante, la joven fue beneficiada con el arresto domiciliario.

En el Palacio de Tribunales se desarrolló ayer una audiencia en la que se debía definir la suerte de Liborta Padilla (54) y su hija, Ivana Abregú (27).

Las dos mujeres fueron detenidas en la madrugada del 30 de diciembre último, después de que a la salida de un local bailable y en un confuso incidente, se haya producido la muerte de Adrián Gerez (43), quien habría sido ex pareja de Padilla.

Durante la audiencia, la fiscal del caso, Dra. Carla León, solicitó la prórroga de detención para las dos imputadas, sobre las cuales pesa la figura de "homicidio simple".

Por su parte, el abogado defensor de ambas, Dr. José López, requirió la falta de mérito y consecuente libertad para Abregú, por entender que no tuvo participación en el hecho, solicitando además subsidiariamente el arresto domiciliario, teniendo en cuenta que tiene a su cargo a su hijo de dos años y no existen peligros procesales.

La Fiscalía se opuso al pedido de falta de mérito, al remarcar que la investigación se encuentra en un estado incipiente y aún resta establecer la responsabilidad de cada una.

Finalmente el juez de Control y Garantías, Dr. Fernando Viaña, resolvió hacer lugar a lo peticionado por la Dra. León, dictando la prórroga de la detención para madre e hija, pero también le concedió el beneficio del arresto domiciliario a la joven Abregú.

El hecho de sangre sucedió en la víspera de Año Nuevo en la localidad Los Sauces, distante 10 kilómetros de Nueva Esperanza, Pellegrini.

Aquella madrugada, las mujeres y Gerez se encontraron en un local bailable.

Si bien por estas horas todo es materia de investigación y la Fiscalía trabaja bajo un estricto hermetismo, las fuentes deslizaron que la víctima y Padilla ya habían tenido varios cruces y peleas.

Aparentemente después de haber mantenido una relación sentimental, la mujer no aceptaba que el hombre tuviera una nueva pareja.

Lo cierto es que esa madrugada a la salida del baile, se habría producido una discusión y Padilla asestó una mortal cuchillada a Gerez que atravesó su corazón, y le produjo la muerte en cuestión de minutos.