Patricia Viggiano reveló que también fue víctima de abuso sexual

18/01/2019 -

Cada vez más, las actrices argentinas se animan a sacar a la luz situaciones de abuso de poder, abuso o acoso sexual que vivieron a lo largo de su carrera. La última en contarlo fue Patricia Viggiano, quien regresó a la televisión con "Campanas en la noche", la novela en la que le da vida a María Marta Cervantes, la madre del personaje de Calu Rivero.

Sentada en el living de Verónica Lozano, Viggiano recordó que fueron "tres personas distintas" con las que sufrió acoso sexual. "Me pasó y tuve que invertir muchas horas de terapia para poder salir adelante de esas situaciones", dijo Patricia.

Y ahondó: "En el primero, la base de lo que pasaba era que yo no me quería acostar con él y como yo no accedía, él en las escenas abusaba en los besos. Abusar es cuando te mete la lengua. Los besos tienen que ser profesionales... Estamos hablando de gente que tiene poder, que protagoniza. Y en este caso, yo estaba empezando, tenía que estar mucho tiempo con él, porque tenía que hacer de la mala y la buena".

En ese contexto, contó: "Una vez tuvimos una situación en la cama, que me tenía solo que besar y él decidió por idea suya empezar a cabalgar arriba mío, literal. Fue muy desagradable todo lo que siguió. Porque él consideró que era un trofeo lo que le había pasado y salió con su miembro, llamó a nuestros compañeros y mostró su erección".

"Cuando eso sucedió, me acerqué, me fui abriendo camino entre mis compañeros, que todos eran grandes personas, pero nadie dijo nada porque uno tiene el miedo de que quien tiene el poder, te puede echar, y le dije ‘por algo tan chiquito, tanto escándalo’. El costo de eso fue que me tirara en una escena, en el decorado. Me dio un golpe con el hombro y me voló, me estrelló contra la escalera. Pero la productora consideraba que era una figura que vendía. Él no era de acá", señaló Viggiano.

Patricia Viggiano se aseguró de no nombrar a las personas con las que protagonizó esas situaciones, a las que calificó "desagradables y feas". Sin embargó, dejó flotando en el aire algunos datos de las ficciones que realizó, en el primer caso dijo que hacía de buena y de mala; y que el actor no era argentino.

Por otra parte, y previa a esta aparición pública, Patricia había confesado que fue abusada cuando tenía 6 años. "No hay que quitarle importancia al abuso infantil, yo te puedo asegurar que es fuerte y hablo con conocimiento de causa. No estoy hablando de oído, sé de qué se trata. Sí, sufrí un abuso de niña. No tengo ningún problema en decirlo, no es algo que lo haya dicho antes y lo digo ahora porque creo que es importante que la gente tome conciencia", reflexionó en una entrevista con el programa "Hay que ver", de Canal 9, en el marco de la presentación de "Campanas en la noche".

Y agregó: "Esto pasa y conozco muchas mujeres que lo han sufrido. Lo mío no fue intrafamiliar, fue un casero de una casa en la que vivía, yo tenía 6 años, pero no quiero entrar en detalles. Lo cuento porque me parece que es importante que se sepa que esto sucede en todos los ámbitos".