Nicole Neuman no quiere regresar al panel de "Cortá por Lozano" por la presencia de Jimena Barón en la conducción del ciclo

Fotos Jimena reemplazará a Vero Lozano durante sus vacaciones.

18/01/2019 -

Las vacaciones de verano influyen en las ausencias de conductores y panelistas que quedan a la vista en distintos programas. A partir del 11 de febrero, será Verónica Lozano quien deje su lugar en la conducción del ciclo "Cortá por Lozano", del que también se fue la panelista Lizzy Tagliani, quien pronto estrenará un show de entretenimiento propio, por la misma pantalla de Telefé.

Pero el panel del programa no solo extraña a Lizzy sino también a la modelo Nicole Neumann, quien vacaciona en Punta del Este junto a sus hijas y su novio Matías Tasín. Y he ahí el problema. Cuando los productores de "Cortá por Lozano" le pidieron a Nicole que suspendiera el descanso para acompañar a Jimena Barón, quien debutará en reemplazo de Vero Lozano, la ex de Poroto Cubero puso en duda su regreso. No querría compartir espacio con quien fue la novia de su actual pareja, el empresario Tasín. Por lo menos, esos son los rumores que corren en los pasillo de Telefé.

A la producción de "Cortá por Lozano" le interesa tenerla de vuelta a Nicole, para reforzar el panel y, precisamente, para generar un juego entre Barón por la pareja que han compartido.

Cabe recordar que en el inicio de la relación de Neumann con Tasín, Jimena había bromeado con el tema asegurando que fue ella quien recomendó a Tasín como un buen candidato.

La ausencia de unos frente a la llegada de otros, también se vivió en América, cuando Nora Cárpena se tomó vacaciones justo en el momento en que su colega, la actriz Nacha Guevara iba a quedar en reemplazo de Moria Casán en el ciclo "Incorrectas", en el que la actriz se desempeña como panelista, según lo reflejó Teleshow. ¿Habrá sido pura coincidencia?.