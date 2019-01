Todo mal entre Fede y Nazarena

18/01/2019 -

La temporada teatral de verano en Mar del Plata venía tranquila. Hasta que se cruzaron Fede Bal y Nazarena Vélez, quien decidió trabajar en la Costa para estar cerca de su hija, Barbie Vélez, y resguardarla de cualquier contacto con quien fuera su expareja.

Lo cierto es que Nazarena se excedió en sus declaraciones contra el hijo de Carmen Barbieri, que este año decidió empezar a incursionar en la dirección teatral y se puso delante del proyecto "Nuevamente juntos", obra que se ubica entre las tres más vistas del verano.

Precisamente a raíz de los fuertes comentarios con los que Nazarena se refirió en sucesivas oportunidades a Fede, el actor recurrió a la Justicia y logró que establecieran una lista de prohibiciones, entre las que figura que ninguno de los dos puede acercarse al otro a menos de 300 metros, como tampoco mencionarse en medios electrónicos, periodísticos y redes sociales. Además, deberán abstenerse de realizar "todo acto violento, sea de carácter físico, psicológico o emocional y por cualquier medio que sea, aun medio de comunicación telefónica amén de aquellos que se utilizan vía Internet, WhatsApp, Facebook y Twitter".

"La idea es cesar con el hostigamiento y la violencia de la cual Federico venía siendo víctima", señaló el abogado del actor, Ignacio Giovanettoni, en un entrevista con el programa televisivo que conduce Ángel De Brito. "Es una temporada difícil y la idea es que todos trabajen tranquilos", remarcó.

Luego, el abogado Giavanettoni explicó: "No sabíamos en dónde podía terminar. Se persisitió con un montón de violencia que sinceramente nos preocupó", se sinceró. Además, contó que la medida cautelar tendrá vigencia hasta junio o julio de este año.

Al ser notificada de esta perimetral, Nazarena se mostró indignada con su exyerno y sin nombrarlo escribió en Twitter: "Es lamentable que una persona use una cosa tan importante como una perimetral cuando las mujeres o las personas lo hacen porque realmente peligra su vida". Luego, agregó: "No me vas a callar nunca la boca con una perimetral, imbécil".

Más tarde, en una nota con "Los ángeles de la mañana", Nazarena, fiel a su estilo comentó: "Me da pena que la Justicia se haga eco de esto. Me explicaron en la comisaría que si lo veía (a Fede) tenía que marcar el 911. ¿Dale, en serio? Si lo veo, vomito... Barbie no lo puede creer, me dice: ‘Te dije que no le contestes nunca más’".

Berbie Vélez, quien protagoniza la obra "Derechas", dirigida por José María Muscari, se mostró visiblemente angustiada por la situación delante de las cámaras de televisión, las que registraron su llanto.

Según lo anticipó De Brito, la relación entre madre e hija no estaría del todo en orden, ya que Barbie hubiese preferido no volver a caer en estos temas.

Como se recordará, Barbie y Fede Bal terminaron su relación en el 2016, en medio de un verdadero escándalo con denuncias cruzadas por violencia. El caso quedó cerrado y ambos resultaron sobreseídos. Sin embargo, la disputa continúa a raíz de las madres de ambos.

Hace un par de días fue Carmen Barbieri quien aprovechó una entrevista para refrescar la memoria de lo que sucedió en realidad en la pareja de su hijo.

"No tengo resentimientos ni broncas ni nada, pero lo que me indigna es la mentira. Yo voy por la verdad, Y la verdad ella (por Nazarena) también la sabe, y Bárbara también", dijo en "Los Ángeles de la Mañana" y continúo haciendo referencia a un encuentro con Nazarena. ‘Hubo reuniones familiares donde ella prometió que iba a recurrir a un profesional, a un pisquiatra para... no puedo hablar...", se excudó.

Antes había asegurado que "no solo las mujeres sufren maltrato y violencia, también hay muchos hombres que lo sufren y ellos no lo cuentan porque les da vergüenza. Tienen esa cosa de ‘macho’".