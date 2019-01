Escándalo: intendente se grabó invitando a chicas a su despacho

Fotos Benítez se defendió y aseguró que lo sacaron de contexto.

Hoy 12:36 -

La ciudad correntina de Esquina se vio envuelta en un escándalo, luego de que se viralizara un video en el que se puede ver a su intendente, Hugo Benítez, invitando a "chicas" a su despacho porque está "solo y hambriento".

“Chicas, las esperamos con Marquitos (su secretario) acá, en el despacho del intendente, que está solo y hambriento”, dice relajado desde el sillón de su despacho, vestido de manera informal.

Ante las repercusiones del video, el propio Benítez salió a hablar y aseguró que en realidad fue una escena grabada hace "tres o cuatro meses" y que todo fue sacado de contexto.

“Eran casi las ocho de la noche y las chicas habían ido a comprar empanadas. Pero como no venían, decidí mandar ese mensaje. En ningún momento las llamamos para hacer otra cosa que no sea comer empanadas. Estábamos hambrientos pero de apetito, no en el sentido en el que lo toman todos", dijo.

Finalmente, dijo que el video fue difundido por su ex pareja y responsabilizó a la oposición: "Desde que asumimos somos castigados con injurias y calumnias. Violaron nuestra privacidad".