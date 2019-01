El Liverpool expone la cima ante Crystal Palace

19/01/2019 -

El líder Liverpool será local frente a Crystal Palace en el estadio Anfield, en la 23ª fecha de la Liga de Inglaterra.

El encuentro se jugará desde las 12 , con transmisión de ESPN 2.

Liverpool manda en la competencia con 57 puntos, cuatro más que su escolta Manchester City, como resultado de sus 18 victorias, tres empates y una derrota. Crystal Palace está 14º, con 22 unidades.

Por su lado, Manchester City, con los argentinos Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, jugará mañana frente Huddersfield a las 10.30.

También jugarán hoy Bournemouth vs. West Ham (Manuel Lanzini y Pablo Zabaleta); Wolverhampton vs. Leicester City; Manchester United (Sergio Romero y Marcos Rojo) vs. Brighton And Hove (Ezequiel Schelotto); Newcastle vs. Cardiff City; Southampton vs. Everton; Watford (Roberto Pereyra)-Burnley; Arsenal FC (Emiliano Martínez) vs. Chelsea (Wilfredo Caballero).