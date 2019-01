"Hoy lo que más importa es ayudar a los que están sufriendo la inundación"

Fotos MENSAJE. Bokalic pidió acrecentar la solidaridad con las familias más vulnerables que padecen el temporal.

19/01/2019 -

Consustanciado con la realidad que atraviesan miles de familias afectadas por las intensas precipitaciones que sacudieron a la provincia, el obispo, Mons. Vicente Bokalic, destacó "el gesto de solidaridad que caracteriza al santiagueño en situaciones de este tipo".

En diálogo con EL LIBERAL, rescató que además de la Iglesia, otros organismos y la ciudadanía en general "encararon una importante colaboración", desde distintos rincones en procura de acerca la ayuda en alimentos, ropa y demás elementos de necesidad para las personas perjudicadas.

"Hoy lo más importante es brindar una ayuda a los que están sufriendo inundaciones, porque el agua llegó a las casas, lo que provocó la pérdida de bienes y sobre todo afectando a la gente más humilde", lamentó.

Dijo que de acuerdo con las informaciones recibidas, notó un importante sentido de solidaridad en distintos lugares afectados. "En los lugares que he recorrido, la Diócesis de Añatuya es una de las más afectadas, más que la diócesis de Santiago. Hemos tenido algunas situaciones complicadas en La Banda y distintos sectores del interior, por la ruta 34, Colonia Dora, El Simbolar, y otras jurisdicciones, pero creo que están mucho más castigada la diócesis de Añatuya", recalcó el obispo.

Agregó haber visitado "la zona de La Banda, Nueva Esperanza, en el sur de la provincia, recorriendo y viendo un poco la solidaridad de la gente", comentó.

Ayudar a la gente

Sostuvo que este temporal que sacudió particularmente en las zonas del noreste y sudeste de la provincia, "representa un gran desafío para las autoridades nacionales y provinciales porque aquí hay obras que no se han hecho, faltan canales, desagües, y con lluvias de más de 100 mm a todos los rebasa, y faltan obras que no están hechas, por falta de recursos o planificaciones y eso lo sufre la gente. Tienen que pensar las autoridades cómo se prepara esto, porque hay ciertos sectores que están abandonados, a pesar de que también mucha gente no cuida algunos lugares y tira basura", consideró.

Bokalic apuntó que "las obras de canales y de desagües rápidos se tienen que hacer especialmente en esos lugares donde hay gente que está sufriendo mucho y así, se podrían evitar estas cosas. Este es un tema que explota en este momento por la cantidad de agua que tenemos. Todos sabemos que Santiago padece ciclos de sequía pero también padece estos ciclos de grandes lluvias", recalcó el obispo Vicente Bokalic.