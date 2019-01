Por falta de pagos de Ersa, la UTA confirmó una nueva medida de fuerza a partir del lunes

Fotos SIN SERVICIO. A la espera de una solución, los usuarios santiagueños se verán perjudicados con un nuevo paro.

19/01/2019 -

Otra vez por incumplimiento de la empresa de transporte Ersa, más de 70 mil santiagueños de la ciudad capital se quedarán sin servicio de colectivo este lunes 21, debido a que no se hizo efectivo el pago de un no remunerativo de $3.814.

Desde el gremio de UTA, su secretario general, Jorge Pacheco, resaltó: "Hemos decidido ir a un paro, que será a partir del lunes desde las 5 horas, y afectará únicamente a las líneas de la empresa Ersa".

Esta nueva medida de fuerza, la primera del 2019, complicará a los usuarios de las líneas 110, 112, 114, 116, 119 y 120 que cubren gran parte de los recorridos del servicio del transporte público de pasajeros en la capital santiagueña.

Sin respuestas

"La situación de nosotros con Ersa viene de hace mucho tiempo, tienen que pagarnos un no remunerativo que hasta el día de la fecha no lo hicieron. Se conversó sobre este tema desde hace 15 días y al no tener respuestas, se ha tomado la decisión de ir al paro", recalcó, al ahondar que "se hicieron todos los intentos posibles en una tregua de dos semanas, pero se cortó el diálogo y Ersa no quieren pagar".

Audiencia

Por su parte, el secretario de Finanzas de UTA, José María Coronel, recordó que el próximo 24 de enero, "está previsto continuar una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la provincia", oportunidad en que participarán todas las empresas de transporte, para analizar el nuevo reajuste salarial de los choferes de UTA.

Explicó que estos nuevos ajustes salariales a discutirse "es del 23,80%, de noviembre y diciembre que no nos abonaron, y un 30% de enero, siempre teniendo como sueldo testigo el mes de marzo del 2018", dijo, en relación a lo que adeudan abonar todas las empresas del transporte de pasajeros de la provincia.