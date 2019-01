Homenajes y pedido de justicia por Nisman a cuatro años de su muerte

Fotos ALBERTO NISMAN

19/01/2019 -

El cuarto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman fue recordado ayer con homenajes en Israel y en el cementerio judío de La Tablada, mientras que el Gobierno nacional se manifestó comprometido en la "búsqueda de la verdad y la justicia" en el esclarecimiento del caso.

En Buenos Aires, la Daia realizó ayer una ceremonia de homenaje en el Cementerio Judío de La Tablada, que contó con la presencia de representantes de instituciones adheridas.

En el acto se recitó el Kadish, rezo de recordación, y la comunidad judía reiteró el pedido de esclarecimiento de la muerte del fiscal argentino.

El presidente Mauricio Macri recordó al fiscal de la unidad especial Amia, Alberto Nisman, y aseguró que "los argentinos necesitamos saber qué pasó y vamos a apoyar a la Justicia hasta alcanzar la verdad". "Lo recordamos una vez más y acompañamos a su familia", dijo.

Con la presencia de autoridades del gobierno de Israel y una importante delegación argentina se realizó ayer en ese país un acto en homenaje a Nisman, que se desarrolló en el Bosque Ben Shemen, ubicado entre Tel Aviv y Jerusalén,

"Fue un acto muy emotivo que quiso marcar la colaboración y amistad de Israel con la Argentina y la preocupación internacional por la muerte del fiscal. En Israel nadie duda de que Nisman fue asesinado, no se habla de otra posibilidad", dijo el titular de la Amia, Agustín Zbar, en diálogo con Télam.

El acto contó con la presencia del presidente del Parlamento israelí, Yuli Edelstein; la madre de Nisman, Sara Garfunkel; el titular de la Amia y el de la Daia, Jorge Knoblovits.

"Me hacía falta este homenaje que de algún modo me ayudará a seguir viviendo. Hoy me siento en casa y eso es gracias a esta gran familia que decidió acompañar la iniciativa para recordar a mi hijo", sostuvo emocionada Garfunkel.