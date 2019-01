Olave se mostró molesto por la "actitud" de River

19/01/2019 -

El director deportivo de Belgrano de Córdoba, Juan Carlos Olave, criticó ayer la "actitud" de River Plate por intentar "llevarse" al delantero Matías Suárez para la segunda parte de la temporada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

"No nos gustó la actitud de River sobre el tema de Matías Suárez, debieran haberse comunicado con nosotros y no de manera directa con el jugador", se quejó el ex arquero de Belgrano y hoy manager del "Pirata" en diálogo con la prensa en el predio de Villa Esquiú.

"Si Matías Suárez se va, eso será bajo las condiciones que ponga Belgrano de Córdoba y no desde las condiciones que nos quieren imponer", avisó Olave.

Asimismo, adelantó que si el jugador se quiere ir, River se deberá sentar "cara a cara" con el club cordobés y ver las condiciones ya que no hay cláusula de salida y cuenta con contrato hasta 2020.

"No me sorprende porque siempre nos sucedió con Matías en los tres últimos mercados, pero hay maneras y maneras. Por ejemplo, Racing se comunicó con el presidente del club", concluyó Olave en su diálogo con la prensa.