Matías Suárez se entrenó con Belgrano mientras se habla de su pase al "Millo"

Fotos EXPECTATIVAS. Matías Suárez se entrena en Belgrano, pero sus días en Córdoba estarían contados y su desembarco en River sería inminente.

19/01/2019 -

El delantero Matías Suárez, indicado por Marcelo Gallardo como posible refuerzo para River, se entrenó ayer junto con sus compañeros del plantel de Belgrano de Córdoba, mientras trascendió que Racing Club de Avellaneda también estaría interesado en llevarse al cordobés.

El jugador, de 31 años, quien tuvo un exitoso paso por el Anderlecht de Bélgica, regresó al club de sus amores en 2016 tras ocho temporadas en ese equipo europeo, y se convirtió en la figura del "Pirata", que ahora pelea por salvarse del descenso.

En los últimos días, y tras conocerse los rumores de que Gallardo estaría interesado en sumar al jugador a las filas de River, Suárez se recuperó de un golpe que sufrió en el amistoso de pretemporada que disputó el "Celeste" el domingo ante Rosario Central.

Mientras espera definiciones, el atacante se movió ayer por la mañana en Villa Esquiú junto con el resto de sus compañeros.

Belgrano se prepara para cerrar su preparación con el encuentro amistoso que jugará el lunes en el estadio Kempes ante Talleres, en el clásico cordobés, y de no haber novedades de último momento, Suárez sería de la partida.

Por su parte, el presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, afirmó ayer que Suárez es un jugador que le "gusta" y que "reúne las condiciones" para vestir la camiseta del club de Núñez. "Francescoli estuvo conversando algo con respecto al jugador. Matías Suárez me gusta y reúne las condiciones para jugar en River. Es habilidoso y talentoso", aseguró el titular riverplatense por Radio La Red, e indicó que a la brevedad tendrá una charla con su par de Belgrano por el futbolista en cuestión. Y agregó, sobre el mercado de pases: "Estamos en la búsqueda de un delantero que es Matías Suárez, River fue a buscar al colombiano Luis Díaz y no es cierto que no vino por lo económico". D’Onofrio también tuvo palabras de agradecimiento a Jonatan Maidana, quien dejará el club y partirá al Toluca. "Maidana está para irse, habló con Marcelo (Gallardo), con nosotros, y quiere dar un paso hacia México. Después de su trayectoria en River, no le podemos negar esto. Nos dio todo y tenemos que darle la posibilidad de que asegure su futuro", expresó.