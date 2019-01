Por los precios de los teatros, los turistas optan por disfrutar de los espectáculos gratuitos y a la gorra

Fotos A ELECCIÓN. Para los chicos, las alternativas son múltiples, e incluso gratuitas. Hay para todos los gustos.

19/01/2019 -

Villa Carlos Paz se caracterizó siempre por las innumerables propuestas teatrales que ofrece cada temporada. Las mejores puestas en escena protagonizadas por los más destacados artistas conforman la cartelera de cada uno de los teatros. Sin embargo, los precios no suelen ser muy accesibles, ni mucho menos si hablamos de una familia tipo que desee disfrutar de las obras. Ante esta situación, las alternativas son buenas y están a la orden del día. En un relevamiento realizado por entidades cordobesas se indica que los turistas optan en esta temporada por los espectáculos a la gorra y gratuitos y las obras que ofrecen descuentos y entradas más accesibles. Los empresarios teatrales anticipan que habrá una caída del 30% de la recaudación. Voceros de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) reconocieron que hay gran variedad de obras en la ciudad, pero que "no todas funcionan bien". Asimismo, aseguraron que cada semana se regalan muchas entradas y que son varias las apuestas que no llegarán a febrero. Muchos turistas dicen que se ahorraron la plata de las entradas a los teatros para otras cosas y vieron algunos espectáculos en la peatonal y teatro a la gorra, son una alternativa muy recomendable. Expectativas Si bien se espera el ingreso de una importante cantidad de turistas en las próximas semanas, es un verano con un consumo medido y los visitantes buscan descuentos, promociones y aquellas obras que no cobran entradas.