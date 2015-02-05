CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de enero de 2019

20/01/2019 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 FINDE EN NICK

12.30 CINE. LAS AVENTURAS DE RAMONA Y SU HERMANA

14.00 CINE. CAMINANDO CON DINOSAURIOS

15.15 CINE. CHIQUITO, PERO PELIGROSO

16.30 CINE. RUSH HOUR III

18.00 CINE. AMOR CIEGO

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. UN ÁNGEL ENAMORADO

22.15 CINE. CEGUERA

00.00 MTV CANIGGIA LIBRE

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.00 PASIÓN DE DOMINGO

15.30 MAURO, LA PURA VERDAD

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR

 

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 DOCUMENTALES DE LA TV PÚBLICA

20.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

21.00 FESTIVAL PAÍS’19

 

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

EL TRECE

09.15 EL GARAGE

10.00 CINE A LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO


CANAL 14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET FEMENINO: TRAZAR VS. CORONEL SUÁREZ

18.30 DE A DOS

19.00 LUNFARDO

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

21.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. FERRO - VIVO

23.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA


CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

CINEMAX

06.02 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

06.21 ENAMORÁNDOME DE MI EX

08.44 PARQUE JURÁSICO III

10.30 LA DAMA DE ORO

12.32 LOTTERY TICKET

14.28 PARQUE JURÁSICO III

16.15 LA MÁSCARA

18.12 LOTTERY TICKET

20.08 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON

22.00 MANOS DE PIEDRA

TCM

08.06 LOST

08.51 LOST

09.35 LOST

10.20 CASADOS CON HIJOS

10.44 CASADOS CON HIJOS

11.09 CASADOS CON HIJOS

11.34 LA NIÑERA

11.58 LA NIÑERA

12.21 LA NIÑERA

12.45 LOST

14.18 CASADOS CON HIJOS

15.32 DUMBO

16.39 ANALÍZATE

18.24 OPERACIÓN DRAGÓN

20.26 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS

22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

TNT

07.18 SHANGHAI KID

09.14 MONSTERS, INC.

10.51 MATILDA

12.35 INTERESTELAR

15.53 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

17.36 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

20.08 UN GRAN DINOSAURIO

22.00 CENICIENTA

23.58 ANNABELLE

SPACE

06.00 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

07.12 SUPERMAN

09.38 EL HOMBRE ARAÑA 3

12.05 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

14.49 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

17.44 SOY EL NÚMERO CUATRO

19.38 EL DESTINO DE JÚPITER

22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

CINECANAL

11.02 RÍO

12.37 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

14.12 PODER SIN LÍMITES

15.35 THOR

17.30 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN

19.17 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. CONFRONTACIÓN

21.30 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA GUERRA

23.50 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

SONY

10.30 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO

12.30 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

14.30 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

16.15 TIERRA DE ZOMBIES

18.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO

20.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

22.00 EL VENGADOR FANTASMA


A DÓNDE IR

EL TEMPLO DISCO

(AV. AGUIRRE (N) 754)

*HOY, A PARTIR DE LAS 20, CAMPAÑA

SOLIDARIA “DAR UNA MANO”,

PARA COLABORAR CON LOS

INUNDADOS. ENTRADA: UN ALIMENTO

NO PERECEDERO O ROPA.

SIXTO ESPACIO

CULTURAL

(AV. BELGRANO (S) 1991)

*MIÉRCOLES 23, A PARTIR DE

LAS 23, PRESENTACIÓN DE CHECHELOS.

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO

2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO,

FESTIVAL DE LA SALAMANCA,

CON LA PRESENCIA DE ABEL

PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y

MUCHOS OTROS ARTISTAS.

SUMAMPA

(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO,

46º FESTIVAL DE LA

CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR

GARNICA, DÚO ORELLANA

LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS

CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE

MUCHOS OTROS ARTISTAS.


CINES

SUNSTAR

DRAGON BALL

SUPER:BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

20/01 - 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15

(Cast) 20:20 Cast) 22:25 (Cast)

21/01 -23/01 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

20:20 Cast) 22:25 (Cast)

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

20/01 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

21/01 -23/01 17:00 (Cast)

SPIDERMAN: UN NUEVO

UNIVERSO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 23/01 19:15 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES

(3D)

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

20/01 _ 23/01 22:20 (Cast)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

20/01 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:05

Cast)

21/01 -23/01- 16:40 (Cast) 19:05

(Cast)

AQUAMAN (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

20/01 13:50 (Cast) 16:15 (Cast)

21/01 -23/01- 16:15 (Cast)

LA MULA (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16

AÑOS)

20/01 -23/01 22:40 (Subt)

SPIDERMAN: UN NUEVO

UNIVERSO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

20/01 14:10 (Cast) 16:30 (Cast)

21/01 -23/01 16:30 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS) . 20/01 _23/01

18:50 (Cast) 22:30 (Subt)

GLASS (2D)

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

20/01 _23/01 18:55 (Cast) 22:00

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HIPER LIBERTAD

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:50 - 21:50 -

22:00

CASTELLANO 3D 19:30-

DRAGON BALL SÚPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 20:30-

22:50-

SPIDER MAN: UN NUEVO

UNIVERSO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30 -

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO ESTRENO

2D CASTELLANO 20:00- 22:40-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

Los horarios pueden ser modificados

ANTICIPADAS EN VENTA

26-01 BTS WORLD TOUR

LOVE YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00HS

Idioma: coreano. No viene con subtítulos.

Es el recital solamente.

 
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