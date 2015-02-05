CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de enero de 2019
Por El Liberal
20/01/2019 -
CANAL 7
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 FINDE EN NICK
12.30 CINE. LAS AVENTURAS DE RAMONA Y SU HERMANA
14.00 CINE. CAMINANDO CON DINOSAURIOS
15.15 CINE. CHIQUITO, PERO PELIGROSO
16.30 CINE. RUSH HOUR III
18.00 CINE. AMOR CIEGO
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. UN ÁNGEL ENAMORADO
22.15 CINE. CEGUERA
00.00 MTV CANIGGIA LIBRE
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.00 PASIÓN DE DOMINGO
15.30 MAURO, LA PURA VERDAD
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 INFAMA RECARGADO
22.00 DEBO DECIR
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 DOCUMENTALES DE LA TV PÚBLICA
20.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
21.00 FESTIVAL PAÍS’19
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
09.15 EL GARAGE
10.00 CINE A LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL 14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET FEMENINO: TRAZAR VS. CORONEL SUÁREZ
18.30 DE A DOS
19.00 LUNFARDO
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
21.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. FERRO - VIVO
23.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.02 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
06.21 ENAMORÁNDOME DE MI EX
08.44 PARQUE JURÁSICO III
10.30 LA DAMA DE ORO
12.32 LOTTERY TICKET
14.28 PARQUE JURÁSICO III
16.15 LA MÁSCARA
18.12 LOTTERY TICKET
20.08 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON
22.00 MANOS DE PIEDRA
TCM
08.06 LOST
08.51 LOST
09.35 LOST
10.20 CASADOS CON HIJOS
10.44 CASADOS CON HIJOS
11.09 CASADOS CON HIJOS
11.34 LA NIÑERA
11.58 LA NIÑERA
12.21 LA NIÑERA
12.45 LOST
14.18 CASADOS CON HIJOS
15.32 DUMBO
16.39 ANALÍZATE
18.24 OPERACIÓN DRAGÓN
20.26 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS
22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
TNT
07.18 SHANGHAI KID
09.14 MONSTERS, INC.
10.51 MATILDA
12.35 INTERESTELAR
15.53 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
17.36 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX
20.08 UN GRAN DINOSAURIO
22.00 CENICIENTA
23.58 ANNABELLE
SPACE
06.00 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
07.12 SUPERMAN
09.38 EL HOMBRE ARAÑA 3
12.05 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
14.49 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
17.44 SOY EL NÚMERO CUATRO
19.38 EL DESTINO DE JÚPITER
22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
CINECANAL
11.02 RÍO
12.37 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
14.12 PODER SIN LÍMITES
15.35 THOR
17.30 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN
19.17 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. CONFRONTACIÓN
21.30 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA GUERRA
23.50 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
SONY
10.30 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
12.30 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
14.30 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
16.15 TIERRA DE ZOMBIES
18.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
20.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
22.00 EL VENGADOR FANTASMA
A DÓNDE IR
EL TEMPLO DISCO
(AV. AGUIRRE (N) 754)
*HOY, A PARTIR DE LAS 20, CAMPAÑA
SOLIDARIA “DAR UNA MANO”,
PARA COLABORAR CON LOS
INUNDADOS. ENTRADA: UN ALIMENTO
NO PERECEDERO O ROPA.
SIXTO ESPACIO
CULTURAL
(AV. BELGRANO (S) 1991)
*MIÉRCOLES 23, A PARTIR DE
LAS 23, PRESENTACIÓN DE CHECHELOS.
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO
2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO,
FESTIVAL DE LA SALAMANCA,
CON LA PRESENCIA DE ABEL
PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y
MUCHOS OTROS ARTISTAS.
SUMAMPA
(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO,
46º FESTIVAL DE LA
CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR
GARNICA, DÚO ORELLANA
LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS
CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE
MUCHOS OTROS ARTISTAS.
CINES
SUNSTAR
DRAGON BALL
SUPER:BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
20/01 - 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15
(Cast) 20:20 Cast) 22:25 (Cast)
21/01 -23/01 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)
20:20 Cast) 22:25 (Cast)
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
20/01 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
21/01 -23/01 17:00 (Cast)
SPIDERMAN: UN NUEVO
UNIVERSO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 23/01 19:15 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES
(3D)
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
20/01 _ 23/01 22:20 (Cast)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
20/01 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:05
Cast)
21/01 -23/01- 16:40 (Cast) 19:05
(Cast)
AQUAMAN (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
20/01 13:50 (Cast) 16:15 (Cast)
21/01 -23/01- 16:15 (Cast)
LA MULA (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16
AÑOS)
20/01 -23/01 22:40 (Subt)
SPIDERMAN: UN NUEVO
UNIVERSO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
20/01 14:10 (Cast) 16:30 (Cast)
21/01 -23/01 16:30 (Cast)
CREED 2 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS) . 20/01 _23/01
18:50 (Cast) 22:30 (Subt)
GLASS (2D)
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
20/01 _23/01 18:55 (Cast) 22:00
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HIPER LIBERTAD
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:50 - 21:50 -
22:00
CASTELLANO 3D 19:30-
DRAGON BALL SÚPER:
BROLY APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 20:30-
22:50-
SPIDER MAN: UN NUEVO
UNIVERSO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30 -
CREED II: DEFENDIENDO EL
LEGADO ESTRENO
2D CASTELLANO 20:00- 22:40-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)
Los horarios pueden ser modificados
ANTICIPADAS EN VENTA
26-01 BTS WORLD TOUR
LOVE YOURSELF UN SEOUL
IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00HS
Idioma: coreano. No viene con subtítulos.
Es el recital solamente.