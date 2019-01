FÚNEBRES | 20 de enero de 2019

20/01/2019 -

- Silvina Beatriz Figueroa (Cañada Escobar)

- Reina Edith López de Luaysa (Fernández)

- Julia Juárez (La Banda)

- Simona Argentina Suárez (La Banda)

- Belisario Francisco Roldán (La Banda)

- Mario Miguel Coria

- Martín Alfredo Aguirrez

- Héctor Alberto Carrizo

- Nélida Cecilia Varela

- Armando Omar Coronel

- Carlos Agustín Ojeda

ADAUTO, CÉSAR CASILDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. ¡Que Dios rico en misericordia te muestre el camino! Amado César, hombre con excelente principios cristianos, con tu bondad ganaste en tu camino en la vida, mucha simpatía y aprecio de los que te conocieron. Padre sin tacha, formaste con tu esposa un hermoso lecho de amor, de la cual nacieron cinco hijos, educados en el amor y el respeto, hiciste de ellos hombres y mujeres virtuosos. Te despedimos con mucha nostalgia, tu partida nos dejó un amargo sabor a nada, pero sabemos que siempre te llevaremos como un broche perpetuo prendido en nuestros corazones y en nuestras almas. Hermano, cariñoso y fraterno, siendo el penúltimo hijo de Carmen y Agustín. Sus hijos, nietos, hermanos y sobrinos te amaremos para siempre.

ADAUTO, CÉSAR CASILDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. La comunidad educativa de la Esc. Nº 764 Diego de Rojas, turno mañana y tarde, participan con mucho pesar el fallecimiento del padre del prof. de Educación Física Cesar Adauto.

ADAUTO, CÉSAR CASILDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. La comunidad educativa del colegio secundario Primera Junta, participa con dolor la perdida terrenal de Sr. Cesar Adauto, padre de nuestro querido profesor. Dale Señor descanso en tu morada.

ADAUTO, CÉSAR CASILDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. José Reyes, Lucía Cristina y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su querido hijo César y demás familiares en este doloroso trance. Se ruegan oraciones en su memoria.

ADAUTO, CÉSAR CASILDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. "Sálvame Dios, estoy golpeando tu puerta". Alumnos de la promoción 2001 del colegio Ingeniero Jorge Newbery participan con dolor la partida del hermano de la Prof. Tere Adauto.

ADAUTO, CÉSAR CASILDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. "Por tu resurrección yo resucité mi Señor". Se adhiere con gran condolencia el Lic. Marcos Marcox el fallecimiento del hermano de su amiga y correligionaria Techy.

ADAUTO, CÉSAR CASILDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. "Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Lic. Rosalía Trejo con gran dolor se adhiere a la pérdida del hermano de su colega y amiga Rosarito.

ADAUTO, CÉSAR CASILDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. "Nació un nuevo clavel en el jardín del Edén". Dr. Fernando Lanzanni (a) participa con gran pesar, respeto y condolencias la desaparición física del hermano César y acompaña a Rosarito su estimada amiga, rogando oraciones en su memoria.

ADAUTO, CÉSAR CASILDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Los profesores del Bachillerato para Adultos: Romy, Guido, Salvador, Gringo, Pablo, Damian y Marcela Nieto participan el fallecimiento del hermano de su compañera y amiga Tere.

AGUIRREZ, MARTÍN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Sus hermanos Antonia, Teresa, Pancho, Negro, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CARRIZO, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Señor ilumina mi camino hacia ti. Su esposa Angélica, hijos Silvia, Fernando y Constanza, sobrina Mariana, nietos Juliana y Matias, bisnietos Ainara y Lautaro, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia.

CARRIZO, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Su esposa Angélica L. Carrasco, hijos Daniel, Silvia, Fernando, Constanza, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CARRIZO, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. El grupo de oración de la Pquia. Ntra. Sra. del Pilar del Bº Autonomía, participa el fallecimiento del esposo de su servidora Angelica. Piden oraciones en su memoria.

CARRIZO, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. El Apostolado de la Oración de la Pquia. Ntra. Sra. del Pilar del Bº Autonomía, participa el fallecimiento del esposo de su socia Angie.

CARRIZO, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Luci, Cristina, Norma, Tere, Adriana, Susy, Elsita, Maria del Carmen y Tere, amigas de los lunes de su esposa Angie, participan su fallecimiento e invitan al novenario que se rezará a las 20 en Pquia Ntra. Sra. del Pilar del Bº Autonomia.

CARRIZO, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Bienaventurados los que sufren porque ellos veran a Dios. Sus vecinos del Bº Autonomia; Nora de Villalba y flia., Carmen de D´Angelo, Lily Orieta y flia., Marga de LLarull, Raquel Bellomo y flia., participan con pesar su fallecimiento.

CARRIZO, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Los que siembran entre lagrimas, cantando cosecharán. Marta y Jose Ruben Abdala, sus hijos Ruben, Luis Adolfo, Nahir, Emilio, Saulo y Ashlen, Paola Farutt y Emilia y nietos, participan con dolor el fallecimiento de Armando Coronel.

CARRIZO, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Nidia Gerez y flia., Diego Mazzola y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHEMES, JORGE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Anibal Jose "Pepe" Gonzalez participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querido amigo Guilli. Eleva oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de la familia.

CORIA, MARIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Su esposa Ruqui, Hnos. sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA NOS. SRL.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Su esposa Susi, hijos Sergio, Daniel, Sofía, H. pol. Ale, nietos, Juani, Emi y demás familiares partic. su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Su prima Sara Cuello y sus hijos Mauro, Nahuel e Ivan, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Ducca Carlos A., y su espos Cristina, sus hijos Facundo, Athina y Gaston acompañan con profundo dolor la partida del amigo Armando.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. El que siembra cosecha es una verdad de la vida. La tuya fue inmensa, llena de entregas, alegría, nobleza y valores. Quien te conoció tuvo un roble para apoyarse. Muchas gracias por tanto. "La pelota siempre al 10".Su hermana Norma, tus sobrinos Cynthia, luis, Grillo, Hugo, tus sobrinos políticos Paco, Gonzalo y Ale.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Hector Baraldo, Sonia Torri y sus hijos Luciana, Sacha y Martin, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. La comunidad de Encuentro Matrimonial F D S N1 11 Cacho y Norma Collado, Ale y Nuni Garcia, Hugo y M. Elena Ruiz, Chiki y Carlitos Ramirez, Nena y Lucho Buitrago, Pochi y Yiyi Ledesma, Silvia y Hugo Gonzalez, Edi Pilan, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno paz y resignación para Susy e hijos . Lucho siempre fuiste un esposo y padre digno. Adiós amigo querido!

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Chilo Rojas y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Señor ya esta ante ti, recibelo en tu Reino. Analia Ruiz, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Susy e hijos.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Que nuestro amor te eleve tan alto que seas inalcanzable como lo eras aqui. de tu mano siempre no hay final vives en todos los corazones. Gracias por compartir la vida. Descansa en paz tio querido Cynthia, Paco, Manu y Eva.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. El amor es más fuerte que la muerte y cada minuto de su existencia fue un permanente honrar la vida, dejándonos imborrables recueros de su persona. En todo momento estarás presente entre nosotros. Tus primos hermanos Mercedes y Susana Perez Coronel, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Cesar Manzur y flia., Acompaña con oraciones a Caty, Marta y demas familiares por la partida del querido Chiquino al Reino de los Cielos. Brille para el la luz eterna.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Perla Bravo de Ducca, Hugo Camilo Ducca y flia., Ana Ines Ducca y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Como amigo te voy a extrañar un monton y no creo que otra persona ocupe el vacio que estas dejando en mi corazón. Tu amigo Angel Cordoba, acompaña a su flia en su dolor y ruega oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Pedro Basbús, Patricia Turk y sus hijos Alfonso, Federico y Pedro participan con profunda tristeza el fallecimiento de Nelly y acompañan a sus hijos en este momento.

FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Su esposa Antonina Sus hijos Marcos, Natalia, Diego, Monica su nieto Nicolas su hermana Rosa y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el Cementerio,LOS FLORES . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

HERRERO, MANUEL ALBERTO (Manolo) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 17/1/19|. Sus primos Walter, Nena, Toni, Jhoni, Leisa y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 17/1/19|. Eduardo Bonacina y Enrique Bonacina participan con profundo dolor en el fallecimiento de su ex colaborador. Ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Dra. Clara E. López Pasquali de Araya, sus hijos Lic. María Paula Araya y esposo, Ing. Enrique Rubén Araya Lopez y esposa y Arq. María del Rocío Araya Lopez y respectivas participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario García Hernández, su esposa Susana Julián e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Enerio y hacen llegar sus expresiones de dolor a su esposa, hijos y demás familiares, rogando al Señor lo reciba en su reino y le asigne un lugar en la morada de los juntos. Descansa en paz querido doctor.

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Domingo Juan ( Tuti ) y flia., participan con dolor el fallecimiento del estimado correligionario amigo. Acompañan a su Señora Julieta y sus hijos en este doloroso momento.

MIRANDA, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 18/1/19|. Julieta Giménez participa el fallecimiento del apreciado Jorge y acompaña con cariño a Amalia y sus hijos. Eleva oraciones en su memoria.

NAVARRETE, MARISA SILVINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Daniel Barbera, Lic. Alicia Mananicci, sus hijos Diego, Constanza y Agustin, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a Susy y flia. rogando por su resignación en paz.

NAVARRETE, MARISA SILVINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Romina y Marcela Cortez, acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, MARISA SILVINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Graciela y Pablo Manfredi, lamentan profundamente el fallecimiento de la querida amiga y acompañan a su esposo e hijas en el dolor por la irreparable pérdida.

NAVARRETE, MARISA SILVINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Esc. N1 1128 Fuerza Aérea Argentina, del Bº Autonomía, participa el fallecimiento de Hector A. Carrizo, esposo de la docente de esta institución Angelica Carrasco.

NAVARRETE, MARISA SILVINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Azucena Godoy y sus hijos Raul, Daniel, Azucena, Susana y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, MARISA SILVINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Ing. Víctor Paz Trotta y familia e Ing. Nicolás Paz Trotta y flia. participan el fallecimiento de la esposa de su amigo Gustavo "Puma" Ruiz. Elevan oraciones en su memoria.

OJEDA, CARLOS AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Sus hijos Carlos, Teresa, Sergio, Elizabeth, Carolina, Claudio, hijas pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan el fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Caminante S. Nº 402. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VARELA, NÉLIDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Sus hijos María, Cecilia, José Luis, H. Pol. nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VARELA, NÉLIDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Dr. Felipe Pavon y sus hijos Diego, Facundo y Alicia Pavon con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima y ruegan oraciones en su memoria.

VARELA, NÉLIDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Alba Pavon de Escontrela y sus hijos Pablo, Andrea, Fabiana, Fernanda Escontrela y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima y ruegan oraciones en su querida memoria.

VARELA, NÉLIDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Claudio, Miguel y Chicha, despiden con profundo dolor a la vecina y amiga de toda la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

VARELA, NÉLIDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Desde que te fuiste al Reino del Señor, que te permita el descanso eterno y brille para vos loa lu7z que no tiene fin. Viviras siempre en nuestro recuerdo. La Comunidad nuestra Sra. de la Merced. Alicia, Blanca, Negra, Chicha, Pochi, Miriam, Chochi, Coca, y Maru, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su hijos Ceci y Jose.

VARELA, NÉLIDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|.

Su consuegro Segundo chavez, sus hijos Javier, Tati, Karina, Noelia, Carola, Chicha, Lorena y respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VARELA, NÉLIDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Nora Chavez, participa el fallecimiento de la madre de sus sobrinos Jose y Lelia. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE PAVÓN, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/18|. Abuela querida, hace un año te fuiste junto al Padre, dejando un gran vacío en toda la flia., pero más grande es tu recuerdo, que por él hemos seguido cumpliendo tus premisas y deseos de continuar unidos. Te amaremos eternamente. Hoy se oficiará una misa al cumplirse un año de su partida en la parroquia Santo Cristo a las 20.30 hs.

CORONEL, HUGO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/18|. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PADILLA, JOSÉ PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Siempre te recordaremos con amor y cariño. Sus hijos Lalo, Daniela, Celeste, Lucrecia y Marta. y sus nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. de Sumampa. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

JUÁREZ, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Te recordaremos con cariño, su hija Ana María, nietos Silvina Claudio Ariel, Lorena, Yesica, Julio y Marcela, bisnietos y tataranietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Vilmer. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ROLANDO, BELISARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Su esposa Rita, hijos Rolando, Fabián, Diego, H. pol., Silvia, Gabriela, nietos Virginia, Veralise, Agustina, Ángeles, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 9 hs. Casa de duelo Belgrano 532 S.V. SERVICIO CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SUÁREZ, HORACIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Sus hijas Stella y Elizemberg, hijos politicos Nestor, Hugo, nietos Denis, Mariaines y Giuliana y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el Cementerio, La misericordia. Cob. Socio . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

SUÁREZ, SIMONA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Sus hermanos Francisco, Rolando, Sobrinos, cuñados y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La esperanza Hs. 11. Casa de duelo Clodomira. SERVICIO IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BUTTAZZONI, DANTE (Butty) (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Hermano querido, que difícil se nos hizo tu partida tan inesperada, que difícil aceptar que ya no estás entre nosotros. Cada día te recordamos con mucho cariño, a pesar de nuestras lágrimas y el dolor de nuestros corazones. Nos consuela saber que estás gozando en el reino de los cielos junto a nuestros padres. Ya no están físicamente pero vivirán en nuestros corazones. Sus hermanos Tere, Pety, Pepe, sus cuñados, sobrinos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

FIGUEROA, SILVINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Su esposo Jorge, sus hijos Lujan, Briza, Ariana y Oriana, sus padres Nélida y Felician y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de Cañada Escobar. Cob.caruso cia de seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

LÓPEZ DE LUAYZA, REINA EDHIT (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ DE LUAYZA, REINA EDHIT (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Luis Alberto Fernández, esposa e hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LÓPEZ DE LUAYZA, REINA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Luis Miguel Pizarro, esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE LUAYZA, REINA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Antonio Kamuk, su esposa Azucena, hijas y Nito, participan don dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la resignación de sus seres queridos.

LÓPEZ DE LUAYZA, REINA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Directivos, y socios de la Asociación de Productores Rurales y Afines (APRA) participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE LUAYZA, REINA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Raimundo Romero y Raúl Romero y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE LUAYZA, REINA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Los compañeros y amigos de la promoción 1999 del colegio Nuestra Señora del Rosario, de su hijo Omar Luaysa participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE LUAYZA, REINA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. "Que el Señor misericordioso le dé descanso eterno". Familias García - García participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE LUAYZA, REINA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Su amiga, Maribe Carol de Parra y familia, participa su fallecimiento y acompaña con todo afecto a su familia y ruegan oraciones en su memoria.