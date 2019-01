Personas que se paralizan al hablar en público: autoestima baja, introversión. ¿Qué debo hacer? (1ª parte)

20/01/2019 -

Puede que la comunicación sea uno de los aspectos fundamentales de las relaciones humanas, pero eso no significa que participar en conversaciones en tiempo real y cara a cara no sea complicado. En cada diálogo de este tipo hay muchos elementos en juego, y en ocasiones la sensación de no tener el control de lo que pasa puede llevar a generar ansiedad. Es por eso que muchas personas se preguntan. ¿Por qué me pongo nervioso al hablar? ¿De qué manera puedo hacer que esto deje de ser un problema a la hora de relacionarme con los demás? A pesar de que (evidentemente) el simple hecho de leer un artículo no solucionará el problema, cuando entremos en el contenido del escrito haremos un repaso a las causas habituales de este problema y a lo que puede hacerse para que esa ansiedad se vaya debilitando hasta casi desaparecer.

Me pongo nervioso al hablar con alguien: ¿Por qué me pasa?

Cada persona es un mundo, y nuestras vidas son siempre diferentes a la vida de los demás, pero a pesar de eso podemos encontrar algunos factores comunes que suelen darse en la mayoría de los casos en los que aparece este problema. 1. Atracción por la persona con la que hablamos Este es uno de los motivos más habituales detrás de esos nervios al hablar con alguien. El hecho de estar interesados romántica o sexualmente por alguien nos mantiene en un estado de alerta constante para intentar agradar, aunque paradójicamente esto puede conseguir el efecto contrario si se llega a un punto muy extremo. 2. Síndrome del impostor Esta causa se da especialmente en contextos profesionales o académicos. Consiste en la sensación de preocupación por que alguien descubra que no estamos a la altura de lo que se exigiría en el círculo social en el que se está. Por ejemplo, si un profesional empieza a trabajar en una empresa en la que cree que todos son más hábiles que él, estará preocupado por la posibilidad de que en una conversación se revele su supuesta mediocridad. 3. Miedo a hablar en público Esto es algo muy común y le ocurre en mayor o menor medida a prácticamente todo el mundo que no está acostumbrado a dar charlas ante grandes audiencias, como en una exposición oral de clase de universidad o una conferencia. Como se es consciente de que hay muchas personas centrando su atención sobre uno mismo, intentamos controlar prácticamente todo lo que hacemos, y como eso es imposible, aparece la ansiedad. Incluso la anticipación de esto produce ansiedad antes de salir a hablar. Sin embargo, hay que tener claro que esta forma de estrés tiene una naturaleza diferente a la que se genera al dialogar con alguien en un intercambio de palabras bidireccional. 4. Timidez No hay que olvidar que este fenómeno neuropsicológico ligado a la personalidad también ejerce un efecto importante en lo que experimentamos al conversar con alguien. Las personas tímidas le tienen miedo a la posibilidad de ser valoradas negativamente por los demás, y esta simple preocupación hace que sobreestimen las probabilidades de que esto ocurra, lo cual genera malestar desde las primeras palabras intercambiadas. 5. Introversión También es frecuente que las personas introvertidas se pongan nerviosas al hablar, dado que les cuesta trabajo gestionar la atención para que se centre en lo que está ocurriendo a su alrededor, en vez de centrarse en sus pensamientos. Por ello, se sienten en desventaja con respecto a los demás, y es habitual que noten que todo en los diálogos va demasiado rápido.

¿Qué hacer para eliminar esta ansiedad?

Es cierto que dependiendo de cuál sea la causa por la que alguien siente que se pone nervioso al hablar con los demás se requerirá un abordaje diferente de la situación, pero a grandes rasgos, podemos resumir la mayor parte de las respuestas a este problema en tres sugerencias u orientaciones para la sociedad. 1. Trabaja la autoestima En muchos casos, lo que mejor explica este malestar al conversar con los demás tiene que ver con presentar una autoestima baja. Esta sensación de no ser lo suficientemente bueno puede variar dependiendo de la situación; por ejemplo, alguien que por lo general tiene habilidades sociales buenas puede sentirse nervioso al hablar con quien parece muy inteligente si se considera que uno mismo no es inteligente en absoluto. Trabajar la autoestima es algo complejo que en ocasiones requiere de ayuda por parte de los neuropsicólogos, pero en general se traduce en adoptar una perspectiva realista y distante que permita relativizar la importancia de lo que los demás piensen sobre uno mismo, por un lado, y que nos enseñe a prestar más atención en aquello en lo que somos buenos, por el otro. 2. Mejora Haz cosas que te muestren el modo en el que eres capaz de progresar en una habilidad u ámbito de conocimiento concreto. Por ejemplo, si crees que eres la persona con menos cultura de tu entorno, utiliza esos nervios como un motor para mejorar en ese aspecto y no tener ningún motivo por el que preocuparte de un modo razonable. Aun así, hay que tener en cuenta que aunque mejores seguramente mantendrás un sesgo pesimista sobre tus propias capacidades, a no ser que también lo combatas. 3. Exponte a la incomodidad Someterte a la reflexión sobre quién eres y de qué eres capaz no será suficiente para dejar de sentir nervios al hablar con otros. Debes ir más allá de la introspección, ir a la práctica y exponerte a conversaciones moderadamente ansiógenas para ir perdiéndole el miedo al diálogo cara a cara.

Autoestima baja… ¿qué me sucede?

La autoestima es una de las variables neuropsicológicas más importantes para la salud emocional, el bienestar y es clave en nuestra relación positiva con el entorno. Pero, por desgracia, no todo el mundo posee una autoestima alta. Los estudios aseguran que este aspecto tan importante de la personalidad no es algo estático, sino que puede variar a lo largo de la vida de una persona, y según como lo afirmo en mi escrito, su desarrollo depende aproximadamente en un 30% de factores genéticos, y el resto, es decir un 70%, depende del entorno y de las experiencias que nos ha tocado vivir.

La relación entre autoestima baja y equilibrio emocional

La autoestima baja es un problema real al que se enfrentan muchas personas, porque puede afectar negativamente a las distintas áreas de su vida. De manera resumida, la autoestima baja causa sufrimiento e impide lograr muchas de nuestras metas o deseos. Las pautas negativas de pensamiento asociadas a la baja autoestima (por ejemplo, pensar que todo lo que haces te va a ir mal) pueden provocar problemas graves de salud mental, como depresión o ansiedad. La autoestima baja es paralizante, y hace que sea difícil probar cosas nuevas o llevar a cabo las distintas tareas del día a día, así como iniciar un nuevo hobby o buscar empleo. Esto impide vivir la vida que uno quiere, y lleva a la frustración y al malestar al cabo del tiempo. Quien se encuentra en esta situación y quiere salir de esta espiral negativa, solamente si realiza un duro trabajo de autorreflexión y reconoce su nivel de autoestima podrá mejorarla y, por tanto, incrementar su bienestar. En algunos casos, la persona no puede lograrlo por sí sola, así que será necesario acudir a un psicólogo especialista en neuropsicología que hará que su tratamiento sea más eficaz y global en el tratamiento. Aún así, es la persona que quiere cambiar quien ha de esforzarse para lograrlo, puesto que el neuropsicólogo sólo facilita las herramientas y los instrumentos para trabajarlo en el paciente que realmente decida un cambio y no el paciente que espera un factor mágico de curación para el cambio, de este modo no conseguirá que el tratamiento sea exitoso y esto vale para toda situación que una persona consulte por un problema, trastorno, patología o síndrome; el profesional siempre necesita del compromiso del paciente para lograr el éxito terapéutico.

¿Qué causa la baja autoestima?

Los pensamientos que tienes sobre ti mismo parecen realidades absolutas, pero no dejan de ser solamente opiniones. Se basan en las experiencias que has tenido en la vida, y los mensajes que estas experiencias han aportado para que formes una imagen de quién eres. Si has tenido malas experiencias, es probable que la valoración sobre vos mismo sea negativa. Las experiencias cruciales que ayudan a forjar estas creencias negativas o positivas sobre nosotros mismos es muy posible (aunque no siempre) que ocurran en edades tempranas. Lo que has visto, sentido y lo que has experimentado durante la infancia y la adolescencia, en tu familia, la escuela o la comunidad en general tienen un efecto determinante a la hora de valorarte a ti mismo en el futuro.

PERSONAS QUE SE PARALIZAN AL HABLAR EN PÚBLICO...

Ejemplos de las formas de cómo se presentan estas experiencias.

* Castigo sistemático o abuso de autoridad.

* No cumplir con las expectativas de los padres.

* No cumplir con las expectativas del grupo de las amistades y los compañeros.

* Ser el “chivo expiatorio” de otras personas en momentos de tensión o angustia.

* Pertenecer a familias o grupos sociales caracterizados por la falta de afecto y el desinterés.

* Ser tratado como la oveja negra de la familia o la escuela.

* Ser víctima de bullying.

* Ser víctima de abuso sexual y/o violación.

* Ser víctima de violencia de género, sea hombre o mujer.

* Haber sido educado en entidades escolares autoritarias y claustros.

Problemas neuropsicológicos asociados a la baja autoestima

Además de las causas anteriores, en ocasiones, las valoraciones negativas sobre uno mismo vienen provocadas por experiencias negativas que han sucedido más tarde en la vida. Por ejemplo; rupturas de pareja dolorosas o relaciones abusivas, estrés persistente, bullying o mobbing, etc. Por tanto, la relación entre problemas psicológicos y autoestima es una realidad que lamentablemente ataca a todo ser humano, sin importar las clases sociales, es un mal psíquico. Muchos de los problemas neuropsicológicos o emocionales están asociados a la baja autoestima, y es por esto que uno de los motivos más frecuentes de consulta neuropsicológica. Y puesto que la autoestima puede causar otros tipos de problemas (depresión, trastornos de la alimentación, adicciones, ansiedad, etc.), es necesario tomar medidas al respecto. Deben consultar inmediatamente cuando de pronto sienten que la situación de la sociabilización impide un normal desarrollo para la interacción con el otro y que su propia seguridad y amor propio (yo) está en baja.

Deja de ser tu peor enemigo: estrategias para mejorar la autoestima

La autoestima baja está muy relacionada con cómo valoras y reaccionas a las cosas que suceden. Si quieres dejar de ser una de esas personas con autoestima baja, debes seguir estas sugerencias y orientaciones que te dejo plasmada en este escrito, para dejar de ser tú peor enemigo y mejorar tu autoestima. * Ponte objetivos realistas. * No te compares con los demás. * Aprecia tus cualidades. * Trátate con cariño y mira la vida de forma positiva. * Practica mindfulness. * Haz críticas constructivas y valoradas hacia ti mismo * Regálate tiempo * Practica ejercicio físico. * Intenta ser asertivo. * Busca tu autorespeto. * Busca tu autoaceptación. * Busca tu autoevalución. * Busca tu autoconcepto. * Busca tu autoconocimiento.

Buscando ayuda para mejorar la autoestima

Si detectas que tienes un problema de autoestima serio y lo anterior no ha funcionado, es necesario que lo soluciones lo antes posible porque no tienes que seguir sufriendo más tiempo. Así que, en vez de esconderte y mirar para otro lado, puedes: * Hablar con tus familiares o amigos íntimos. * Hablar con tu médico de cabecera para que aconseje qué debes hacer. * Acudir a terapia con un neuropsicólogo especializado.