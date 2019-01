Victoria de la "Academia" con un penal de Cristaldo

Fotos ALEGRÍA. Cristaldo fue el autor del único gol con el que Racing festejó el triunfo ante los Canallas en el estadio mundialista de Mar del Plata.

Racing Club venció anoche 1-0 a Rosario Central en el estadio José María Minella, de Mar del Plata, en un amistoso de pretemporada.

El gol lo convirtió Jonatan Cristaldo, de penal, a los 33 minutos de un juego en el que los de Eduardo Coudet hicieron la diferencia en el primer tiempo y luego supieron controlarla.

En el primer tiempo, sin brillar, se vio una clara superioridad de la Academia de Avellaneda por sobre la rosarina. Las acciones más claras fueron de los albicelestes, y el gol también.

Jeremías Ledesma debió lucirse a los 9 y a los 18 minutos, ante un intento de Ricardo Centurión y un tiro libre de Guillermo Fernández respectivamente, para mantener la paridad en el marcador.

La única llegada de los de Edgardo Bauza fue a los 22, cuando Jarlan Barrera habilitó de gran manera a Alfonso Parot, pero el violento zurdazo del chileno encontró bien parado a Gabriel Arias.

A los 25, el árbitro Hernán Mastrángelo obvió un claro penal de Ledesma sobre Cristaldo, que pudo haberle dado la ventaja a Racing, pero además terminó sacando de la cancha al delantero apenas iniciado el segundo tiempo. Pero antes "Churry" tendría su revancha.

Fabián Rinaudo bajó a Alejandro Donatti en el área a los 32, esta vez Mastrángelo pitó, y un minuto más tarde Cristaldo lo transformó en gol con una precisa definición al ángulo superior izquierdo.

Complemento

En la segunda mitad arrancó mejor Central, que a los 13 tuvo el empate, pero Arias le tapó un mano a mano a Diego Becker y, tras el rebote, Leonardo Sigali salvó en la línea un remate de Germán Herrera.

Recién a los 39 hubo otra llegada de peligro, con una mala definición del debutante Darío Cvitanich.

Pero no pasó nada más que eso, porque Coudet realizó las modificaciones necesarias como para no pasar más sobresaltos ante un elenco auriazul que no logró lastimar.

Racing volverá a participar en la Superliga, que lo tiene como líder, el próximo sábado 26 de enero, cuando visite a Aldosivi. Rosario Central jugará como visitante el mismo día ante Huracán.