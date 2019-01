Inter y Sassuolo quedaron a mano en el "Calcio"

20/01/2019 -

Inter de Milán, con la presencia como titular del delantero argentino Mauro Icardi, igualó sin goles como local ante Sassuolo, en el inicio de la 20ma fecha de Serie A de Italia.

El otro delantero argentino de Inter, Lautaro Martínez, ingresó a 9 minutos del final.

En otros partidos Roma -con Federico Fazio- derrotó a Torino 3 a 2, con goles de Nicolo Zaniolo (15m.PT), el serbio Aleksandar Kolarov de penal (34m.PT) y Stephan El Shaarawy (28m.ST); y el venezolano Tomás Rincón (6m.ST) y el argentino Cristian Ansaldi (22m.ST) para el conjunto de Turín.

Y Parma venció como visitante a Udinese 2 a 1, con goles de Roberto Inglese de penal (11m,.PT) y el marfileño Gervinho (23m.ST); Stefano Okaka (5m.ST) para el local.

Hoy jugarán Frosinone vs. Atalanta; Fiorentina vs. Sampdoria; SPAL vs. Bologna; Cagliari vs. Empoli y Napoli vs. Lazio.