Victoria del Real que quedó como único tercero

Fotos FIGURA. Luka Modric sentenció los tres puntos para el Real Madrid.

20/01/2019 -

Real Madrid, equipo que dirige el argentino Santiago Solari, le ganó a Sevilla por 2 a 0 por la vigésima fecha de la Liga de España y quedó como único tercero en la tabla de posiciones, a siete puntos del líder Barcelona.

Con goles del brasileño Casemiro y el croata Luka Modric, Real Madrid se impuso en el estadio Santiago Bernabéu y relegó a Sevilla (que hasta antes del partido compartía puesto con el campeón del Mundial de Clubes 2018) al cuarto lugar de la Liga.

En otro partido destacado de la jornada, Atlético de Madrid -equipo conducido por el argentino Diego Simeone- en condición de visitante, goleó por 3-0 a Sociedad Deportiva Huesca, que se mantiene última en la tabla

Los goles de la victoria los convirtieron Lucas Hernández (31m PT), el colombiano Santiago Arias (7m ST) y Koke (26m ST).

En el último partido de la jornada Celta de Vigo (jugó el defensor Facundo Roncaglia y se sentó en el banco, Gustavo Cabral), perdió 1-2 con Valencia, que contó en su formación con el zaguero Ezequiel Garay.

La 20ma. fecha comenzó el viernes pasado con la goleada de Getafe, por 4 a 0 sobre Alavés.

Hoy será el turno de Betis vs. Girona;; Villarreal vs. Athletic Bilbao; Levante vs. Valladolid; Rayo Vallecano vs. Real Sociedad y Barcelona vs. Leganés (16.45). Completarán mañana a las 17 Eibar vs. Espanyol.