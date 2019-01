La dura historia de vida de Jorman Campuzano

Fotos SACRIFICIO. Tras lucharla, Campuzano llegó a Boca.

"A partir de los 15 años me fui de mi pueblo, Palestina. Dejé mi familia para buscar mi sueño, que es ser futbolista. Tomé la decisión de ir a Bogotá, me llevó mi tío, él no compartía mucho conmigo y me fui de su casa. Duré diez días durmiendo en la calle, donde me acogiera la noche. No me hizo falta la comida, gracias a Dios le caí bien a algunas personas", contó Jorman Campuzano, flamante refuerzo de Boca, sobre su dura historia de vida.

"No es fácil llegar a la capital y no tener donde quedarse. Eso va a estar en mi historia de vida. No es para darle tristeza a los demás, sino que si quieres un sueño, tienes que luchar. Eso no te hace menos que los demás", relató el volante colombiano de 22 años que debutará esta noche ante Aldosivi.