Corazón femenino: 5 claves para cuidar la salud cardíaca de la mujer

20/01/2019 -

Las últimas décadas las mujeres han ido ganando terreno en el universo de las enfermedades cardiovasculares. Hasta hace un tiempo se asociaban más al varón ya que las mujeres están protegidas hormonalmente mientras dure su período menstrual. Las condiciones de vida han cambiado este panorama. Por ello, el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas (Caci) compartió una serie de recomendaciones resumidas en el A-BC- D-E del cuidado del corazón femenino. No se trata de un tema menor: fallecen por año 8 veces más mujeres a causa de una patología cardiovascular que por cáncer de mama, algo sobre lo cual ya se ha instalado el control periódico. Para graficarlo, la entidad refiere datos concretos del Ministerio de Salud de la Nación. Sobre 151.672 decesos anuales en mujeres con causa conocida, 32,1%correspondieron a enfermedades cardiovasculares, es decir 48.643 casos. Estas incluyen patologías del corazón, cerebro, aterosclerosis y demás enfermedades del sistema circulatorio. Para tener una noción del impacto se puede considerar que el cáncer de mama produjo 5.970 fallecimientos y la sumatoria conjunta de todos los tipos de cánceres alcanzó los 31.323 reportes. Muchas veces las mujeres, su entorno y los propios médicos suelen minimizar los síntomas y no darle importancia, desatendiendo situaciones que tomadas a tiempo ofrecen un mejor pronóstico, eso se traduce en elevados índices de mortalidad femenina por causa cardiovascular, que en gran medida pudieron haberse evitado", manifestó el doctor Aníbal Damonte, cardioangiólogo intervencionista y presidente de la entidad. A - Atender los síntomas. Muchas veces tanto ellas mismas como los propios médicos relativizan síntomas sin sospechar que se puede estar frente a la presencia de un infarto. Es importante que la propia persona ante determinados síntomas piense en la probabilidad de un problema cardiovascular, y que el médico no los minimice, sino que solicite los estudios y el tratamiento del mismo modo que lo haría con un varón. B - Buscar ayuda. Ante la menor duda, siempre es recomendable acudir a la guardia médica y descartar o atender en forma temprana cualquier posible afección cardiovascular. La persona no debe quedarse esperando que se reviertan los síntomas, ya que en caso de padecer una obstrucción coronaria, está perdiendo un tiempo crucial para la realización de una angioplastia que recomponga el flujo sanguíneo y evite que su corazón sufra mayores daños. C - Controlarse. A partir de los 40 años, e incluso antes si se presentan condiciones como enfermedad cardiovascular en la familia, los especialistas recomiendan visitar periódicamente a su médico y conocer y controlar los valores de los factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo el colesterol, la hipertensión arterial o el perímetro de cintura, entre otros. Hoy se dispone de muchas alternativas terapéuticas para ayudar a combatir estas afecciones, que por otra parte si no son controladas incrementan notablemente el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. D - Decidir cambiar. Nunca es tarde para modificar aquellos hábitos que no nos hacen bien a la salud, como fumar, ser sedentaria, o alimentarse en forma inadecuada. Cualquier día es una buena oportunidad para tomar la decisión de abandonar conductas no saludables. E - Manejar el estrés. Hoy las mujeres están expuestas al mismo o a un mayor nivel de estrés que los hombres, debido a su inserción laboral y muchas veces manteniendo además su rol y su responsabilidad en los quehaceres domésticos y en el cuidado de sus hijos. Cada vez más se relacionan los eventos cardiovasculares con un mal manejo de las situaciones de estrés. Desde la Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero aconsejamos acudir siempre con la mayor premura a un médico especialista para evitar mayores complicaciones y tratar a tiempo cualquier patología que se pudiera presentar.