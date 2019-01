Carmen, durísima contra Nazarena

20/01/2019 -

"Ella (por Nazarena Vélez) arruinó varias vidas, varios nombres. Si vamos a remontarnos tuvo esta situación con Daniel Agostini y Hernán Caire. Pero no, esta vez no vamos a permitir que arruine nuestro apellido ni arruine a mi hijo. Mi hijo no lo va a permitir, eso lo está haciendo él, y yo por otro parte con abogados y con otros temas. No voy a permitir que esta señora ensucie a mi familia, no me ensucie a mí de la manera que lo está haciendo". De esta manera, Carmen Barbieri se mostró a favor de que su hijo Federico Bal haya solicitado una restricción perimetral para la madre de su exnovia, a fin de evitar que se acerque a él o siga desprestigiándolo en los distintos medios de comunicación y en las redes sociales.

"Cuando uno habla sin impunidad tiene que estar muy limpio. Hay que tener un pasado muy limpio y no es este el caso. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo uno lastima a los hijos queriéndolos cuidar. No estoy diciendo que es mala madre ni nada de eso, quizás no sabe manejarse, una es intensa y entonces por querer defender a un hijo mete la pata de terror", dijo Carmen en el programa radial que conduce Catalina Dlugi.

Por otra parte, reflexionó: "Barbie no habla porque quiere dejar todo atrás. Y está bien, estoy de acuerdo. Ya estaba calmado todo en la prensa, pero la que lo trae de nuevo y reavive el fuego es esta señora (por Nazarena). Me parece que tiene una obsesión muy grande".

Y agregó: "Quizás a Fede lo lastimé cuando empezó todo esto hace como 3 años cuando di una nota por radio a Jorge Rial. Yo estaba devastada por cómo lo habían acusado a Federico de golpeador y violento cuando no era cierto. Previamente habíamos tenido una reunión familiar en la que la señora había prometido que iba a buscar a un profesional para su hija y cuando salió todo esto, dije algunas palabras que no tendría que haber dicho. Estaba dolida, me arrepentí y pedí disculpas a la otra parte. Lo sigo pensando, pero no debería haberlo dicho porque lastimé a mi hijo".

Carmen Barbieri está atravesando un buen momento laboral, con "Nuevamente juntos", la revista que dirige Fede y en la que también participa Santiago Bal. Los números son tan buenos que el productor Guillermo Marín ya firmó contrato para la temporada 2020.

Así es que para fines de 2019 Carmen Barbieri y Santiago Bal encabezarán una nueva revista, dirigidos una vez más por su hijo Federico, en el Teatro Atlas. Mientras que en la sala de arriba -Teatro América- Federico protagonizará una deslumbrante comedia, ambas producidas por Marín.