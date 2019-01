Vanessa Show reactivó los viejos rumores del romance que existió entre Diego Armando y la fallecida travesti argentina Cris Miró

20/01/2019 -

En medio de unas declaraciones contra Flor de la V, en las que la trató de "Florencio", Diego Armando Maradona recordó a la fallecida travesti argentina, Cris Miró, y reactivó los rumores de una supuesta relación entre ambos.

"Yo con Florencio (sic) nunca tuve un problema. Al contrario, ¿sabés quién fue el primero en defender al bando de ella? Yo, con Cris Miró, y con Juanito Belmonte y Enrique Pinti", dijo Maradona en un diálogo con Jorge Rial, que duró 40 minutos.

Y si bien Maradona negó en el pasado un romance con Cris, Vanessa Show, muy amiga de la vedette fallecida, aseguró que el vínculo sí existió. "Maradona no se puede olvidar nunca de Cris Miró. Yo a ella le puse la chica 10, 22 por 10 (sic)", se rió Vanessa en una entrevista con RatingCero y agregó: "No era necesario que la recuerde. Pero hay cosas que no se olvidan".

En ese contexto, Vanessa recordó una anécdota: "Yo la depilaba a Cris Miró. El teléfono de ella no paraba. A veces le pedía que lo apague un poco porque no podía trabajar. En un momento lo prende y él la estaba llamando. Esto fue en la década del ‘90. ‘¿Cómo está la Vanessa?’, dijo él y yo escuché. ‘¿Cómo está quedando?’, me preguntó y le respondí ‘muy bien’. Era vox populi que ella andaba con Maradona. Gays y no gays que le gustan los travestis hay en todos los estamentos. En todos lados", remarcó.

Y agregó: "Maradona tiene un matete en la cabeza. Ahora la quiere meter presa a Rocío Oliva. Ella me cae regia a mí. Ella es demasiado para él. Es un bombón, es fina y también va al frente y usa menos tintura que las otras. Lo de discriminar va a existir siempre. Lo lindo es retrucar. ¿No lo encontraron vestido de mujer con los labios pintados, en Caballito, con unos chongos y una peluca verde? Qué mal gusto".