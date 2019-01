Dalma y Gianinna dedicaron fuertes mensajes a su padre

Fotos Gianinna y Dalma valoraron la crianza que les dio Claudia Villafañe, a quien Maradona llevó a la Justicia por varias causas.

Esta semana, Diego Maradona decidió sacar "todo pa’ afuera" y no se salvó nadie. Ni su exmujer Claudia Villafañe, sobre quien dijo que seguirá adelante con las causas judiciales que mantiene contra ella; ni sus hijas. Si bien aseguró que "va a amar toda la vida" a las hijas que tiene con Claudia, llamó la atención una confesión con respecto a Dalma. Según aseguró, siente que lo traicionó. "Tengo un puñal clavado en el corazón porque nunca fue a ver a mi mamá, y eso me duele", dijo en la extensa entrevista que concedió a Intrusos. Y agregó: "La Tota siempre me preguntaba por ella, pero para ella solo había una abuela sola, la mamá de Claudia. Ella nunca tuvo una explicación sobre esto".

Al hacerse eco de las palabras de su padre, Dalma se expresó en las redes sociales: "Como siempre, elijo el silencio y como siempre ¡para no perjudicarlo! ¡Pregúntenle quién le aviso a él que se le había muerto su mamá! ¡Dónde estaba él y dónde estaba yo! ¡Se terminó el tema para mí!", escribió la actriz de Campanas en la noche.

Al mismo tiempo sentenció: "El peor error que cometimos mi hermana y yo es ser hijas de la única mujer que lo quiso de verdad... ¡Lo más horroroso que le hacemos a él, es eso! ¡Ser hijas de Claudia! Y por mi lado no hay persona que me dé más orgullo. Lo lamento en el alma".

Gianinna Maradona tampoco se quedó callada. Y al igual que su hermana se expresó por Instagram con un extenso texto, adonde reconoció en Claudia, la figura de "madre y padre".

"Dicen que nuestro destino está escrito, quiero leer el tuyo porque no parás de sorprenderme. Sos inmensa, con el corazón más lindo del mundo entero. Mamá y Papá, psicóloga, enfermera, superhéroe, cocinera, remisera, maestra, peluquera... y podría seguir describiendo los mil roles que cumpliste desde que llegamos a tu vida...".

Y cerró: "Lamentablemente a las personas que no pueden con su propia vida les molesta y les duele tu felicidad, básicamente porque envidian tu forma de amar".