A Moria no la convence el colectivo de actrices

20/01/2019 -

La siempre polémica Moria Casán coincidió con la actriz Isabel Macedo en que no se siente representada por el Colectivo Actrices Argentinas, por lo que no tiene interés en formar parte de él.

"No me siento cerca del Colectivo de Actrices Argentinas. Siento que nadie me representa, puedo estar de acuerdo en algunas cosas, pero nunca podría ser parte de un colectivo porque eso me parece manada", señaló la conductora de "Incorrectas", en el programa radial "Agarrate Catalina".

Y agregó: "No tengo un criterio para la vida. Algunos casos me parecen, otros no. Entonces no puedo pertenecer. Además, yo no voy en tren voy en avión como dice Charly (García)".

Si bien es un referente dentro del mundo del espectáculo, y no se priva de opinar sobre distintas situaciones, Moria reveló que mucha gente también la llama para consultarle sobre su futuro, como si ella fuera una "adivina".

"Gente que no conozco me llama para saber cosas, soy medio bruja. (Fabián) Doman me llamaba para ver si entraba al ‘Bailando’. Yo lo llamo intuición, veo cosas que van a pasar y necesito decirlas", contó.

Y explicó sobre su personalidad: "Siento que tengo una energía y una vibra que le llega a toda la gente".

Entre las anécdotas que guarda vinculadas a la energía que, según ella, tiene Moria recordó: "Lo más fuerte que me pasó fue cuando Jorge Martínez vino a mi programa y estaba preocupado, deprimido y hasta me contó que tuvo intención de quitarse la vida. Después de la entrevista, me llamó para decirme que sintió que volvió a la vida".

Por otra parte, señaló: "Creo que soy precursora de la marginalidad desde chica. Nunca fui un estándar de cabeza, siempre me conectaba más con la gente marginada por la sociedad".