Una bandeña donó sus libros de colecciones de EL LIBERAL para la primera escuela municipal secundaria

-

La subsecretaria de Educación y Cultura, Stella Maris Mirolo, recibió la donación de libros por parte de la profesora de lengua y literatura Marta Trejo, los que formarán parte de la biblioteca de la escuela municipal secundaria del barrio Avenida que se inaugurará durante los próximos meses.

La donación consistió en 70 libros en su mayoría del género literario juvenil que pertenecían a la biblioteca privada de la docente bandeña. Entre los que se destacan los de los géneros novelas gráficas, historia, mitología y leyendas.

Al respecto, señaló: "Estos títulos eran parte de mi querida colección de libros, pero al enterarme de que mi ciudad contaría con la primera escuela secundaria municipal, quise estar presente con algo que para mí como docente es una valiosa colaboración".

Agregó: "Ante todo soy bandeña y todo lo que tenga que ver con el crecimiento de mi ciudad me llena de orgullo, por eso cuando me entero que esta gestión estaba trabajando en la construcción de la primera escuela municipal pública de la ciudad, que abraza a todos y no hace distinción ya que respeta los principios básicos de la calidad, la equidad y la igualdad".

Finalmente, indicó: "Además es una forma de devolver lo mucho que he recibido en 37 años de docencia, que los desarrollé en el Colegio del Centenario, el Instituto Bernardino Rivadavia y la Escuela Normal "José Benjamín Gorostiaga".

Por su parte, la subsecretaria de Educación y Cultura, Stella Maris Mirolo, destacó: "Fue una verdadera sorpresa para nosotros recibir esta donación de libros que son especiales porque acompañaron a la profesora durante gran parte de su carrera como docente y ella pensó en nuestros alumnos para transmitir su legado que es el amor por la lectura".

Finalmente, la subsecretaria dijo que "esta acción además de destacarla, nos sirve para impulsar nuestras fuerzas y seguir trabajando por una educación igualitaria y municipal de excelencia, políticas creadas e invertidas por el intendente Pablo Mirolo para nuestra ciudad".