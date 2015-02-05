CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de enero de 2019
Por El Liberal
21/01/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 MINUTO PARA GANAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MINUTO PARA GANAR (CONTINUACIÓN)
23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
23.45 VERDADES SECRETAS
00.30 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.300 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. FERRO ®
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: TRAZAR VS. CORONEL SUÁREZ ®
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
22.00 BASQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. ESTUDIANTES - VIVO
00.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.20 UN MONSTRUO EN PARÍS
08.05 CHIHUAHUA, EL FANTASMA
09.46 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO
11.25 MISIÓN A MARTE
13.32 VOLVER AL FUTURO II
15.44 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK
17.36 PADDINGTON
19.24 VOLVER AL FUTURO II
21.37 IDENTIDAD DESCONOCIDA
TCM
08.37 LOST
10.09 CASADOS CON HIJOS
11.24 LA NIÑERA
12.35 LOST
14.04 CASADOS CON HIJOS
15.19 LA NIÑERA
16.29 DICEN POR AHÍ...
18.13 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS
19.49 BONNIE Y CLYDE
22.00 FURIA SALVAJE
23.42 VELOCES Y MORTALES
TNT
06.47 MONSTERS, INC.
08.19 EL TESORO DEL AMAZONAS
10.08 LOS INCREÍBLES
12.10 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
13.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE
13.23 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
15.38 UN GRAN DINOSAURIO
17.24 CENICIENTA
19.18 HOTEL TRANSYLVANIA 2
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.00 ANNABELLE
23.52 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
SPACE
06.00 LA PELEA DE MI VIDA
07.04 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS
08.48 A CUALQUIER PRECIO
10.35 BREAKING NEWS
12.10 COLD WAR
13.51 SOY EL NÚMERO CUATRO
15.44 EL DESTINO DE JÚPITER
17.58 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
19.41 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
21.35 GIGANTES DE ACERO
CINECANAL
11.47 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN
13.12 EL GRAN AÑO
14.52 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
16.22 TODO, TODO
17.57 SÚPER 8
19.57 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
22.00 THOR
23.55 JUSTICIA LETAL
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 BLACK-ISH
10.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
13.50 ESTACIÓN 19
15.40 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 DESAFÍO SOBRE OLAS
22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
23.00 ESTACIÓN 19 HOME TO HOLD ONTO
A DÓNDE IR
SIXTO ESPACIO CULTURAL (AV. BELGRANO (S) 1991)
*MIÉRCOLES 23, A PARTIR DE LAS 23, PRESENTACIÓN DE CHECHELOS.
CLUB SARMIENTO (LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA,
CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.
SUMAMPA (PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR
GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.
CINES
SUNSTAR
DRAGON BALL
SUPER:BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
21/01 -23/01 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)
20:20 Cast) 22:25 (Cast)
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
21/01 -23/01 17:00 (Cast)
SPIDER MAN: UN UNIVERSO
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 23/01 19:15 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES
(3D)
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 23/01 22:20 (Cast)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
21/01 -23/01- 16:40 (Cast) 19:05
(Cast)
AQUAMAN (2D)
COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
21/01 -23/01- 16:15 (Cast)
LA MULA (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16
AÑOS)
HOY AL 23/01 22:40 (Subt)
SPIDER MAN: UN UNIVERSO
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
21/01 -23/01 16:30 (Cast)
CREED 2 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 23/01 18:50 (Cast) 22:30
(Subt)
GLASS (2D)
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 23/01 18:55 (Cast) 22:00
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:50 - 21:50 -
22:00
CASTELLANO 3D 19:30-
DRAGON BALL SÚPER:
BROLY APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 20:30-
22:50-
SPIDER MAN: UN NUEVO
UNIVERSO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30 -
CREED II: DEFENDIENDO EL
LEGADO ESTRENO
2D CASTELLANO 20:00- 22:40-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)
Los horarios pueden ser modificados
ANTICIPADAS EN VENTA
26-01 BTS WORLD TOUR
LOVE YOURSELF UN SEOUL
IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00HS
Idioma: coreano. No viene con subtítulos.
Es el recital solamente.