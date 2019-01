CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de enero de 2019

21/01/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR (CONTINUACIÓN)

23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

23.45 VERDADES SECRETAS

00.30 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. FERRO ®

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: TRAZAR VS. CORONEL SUÁREZ ®

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

22.00 BASQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. ESTUDIANTES - VIVO

00.00 VIVIR SANTIAGO





CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

06.20 UN MONSTRUO EN PARÍS

08.05 CHIHUAHUA, EL FANTASMA

09.46 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO

11.25 MISIÓN A MARTE

13.32 VOLVER AL FUTURO II

15.44 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK

17.36 PADDINGTON

19.24 VOLVER AL FUTURO II

21.37 IDENTIDAD DESCONOCIDA





TCM

08.37 LOST

10.09 CASADOS CON HIJOS

11.24 LA NIÑERA

12.35 LOST

14.04 CASADOS CON HIJOS

15.19 LA NIÑERA

16.29 DICEN POR AHÍ...

18.13 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS

19.49 BONNIE Y CLYDE

22.00 FURIA SALVAJE

23.42 VELOCES Y MORTALES





TNT

06.47 MONSTERS, INC.

08.19 EL TESORO DEL AMAZONAS

10.08 LOS INCREÍBLES

12.10 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

13.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.23 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

15.38 UN GRAN DINOSAURIO

17.24 CENICIENTA

19.18 HOTEL TRANSYLVANIA 2

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.00 ANNABELLE

23.52 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2





SPACE

06.00 LA PELEA DE MI VIDA

07.04 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS

08.48 A CUALQUIER PRECIO

10.35 BREAKING NEWS

12.10 COLD WAR

13.51 SOY EL NÚMERO CUATRO

15.44 EL DESTINO DE JÚPITER

17.58 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

19.41 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

21.35 GIGANTES DE ACERO





CINECANAL

11.47 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN

13.12 EL GRAN AÑO

14.52 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

16.22 TODO, TODO

17.57 SÚPER 8

19.57 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

22.00 THOR

23.55 JUSTICIA LETAL





SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 BLACK-ISH

10.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

13.50 ESTACIÓN 19

15.40 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 DESAFÍO SOBRE OLAS

22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

23.00 ESTACIÓN 19 HOME TO HOLD ONTO





A DÓNDE IR

SIXTO ESPACIO CULTURAL (AV. BELGRANO (S) 1991)

*MIÉRCOLES 23, A PARTIR DE LAS 23, PRESENTACIÓN DE CHECHELOS.





CLUB SARMIENTO (LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA,

CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.





SUMAMPA (PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR

GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.





CINES

SUNSTAR

DRAGON BALL

SUPER:BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

21/01 -23/01 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

20:20 Cast) 22:25 (Cast)

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

21/01 -23/01 17:00 (Cast)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 23/01 19:15 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES

(3D)

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 23/01 22:20 (Cast)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

21/01 -23/01- 16:40 (Cast) 19:05

(Cast)

AQUAMAN (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

21/01 -23/01- 16:15 (Cast)

LA MULA (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16

AÑOS)

HOY AL 23/01 22:40 (Subt)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

21/01 -23/01 16:30 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 23/01 18:50 (Cast) 22:30

(Subt)

GLASS (2D)

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 23/01 18:55 (Cast) 22:00

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:50 - 21:50 -

22:00

CASTELLANO 3D 19:30-

DRAGON BALL SÚPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 20:30-

22:50-

SPIDER MAN: UN NUEVO

UNIVERSO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30 -

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO ESTRENO

2D CASTELLANO 20:00- 22:40-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

Los horarios pueden ser modificados

ANTICIPADAS EN VENTA

26-01 BTS WORLD TOUR

LOVE YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00HS

Idioma: coreano. No viene con subtítulos.

Es el recital solamente.