Preocupa a autoridades la situación sanitaria en los pueblos por las aguas estancadas

Fotos PANORAMA. Pasan los días, y localidades como Cuatro Bocas y Los Juríes siguen -gran parte- bajo el agua.

21/01/2019 -

Aunque pasó todo el fin de semana sin que se registraran nuevas lluvias en la zona del sudeste provincial, la más castigada por las inundaciones, el agua se mantiene en muchas localidades. Esto genera preocupación por la situación sanitaria de los habitantes, ya que en algunos casos afecta el servicio de agua potable y la evacuación de los líquidos cloacales, ya que los pozos atmosféricos se encuentran saturados.

Una de las zonas que continúa con graves complicaciones es la de Cuatro Bocas y parajes cercanos. El panorama se tornó más serio ya que no cuentan con el servicio de agua potable, porque el pozo de la planta potabilizadora se inundó. Además, siguen sin poder usar los baños en las viviendas para hacer las necesidades, porque se desbordaron los pozos ciegos.

Así lo informó a EL LIBERAL el comisionado municipal Marcelo Beltramino, quien señaló que si bien bajó el agua, no fue suficiente para Cuatro Bocas: "el 50% de las viviendas están con agua".

"Las necesidades las tenemos que hacer en un balde porque los pozos están desbordados, y no tenemos agua potable porque la planta potabilizadora también está inundada", ilustró Beltramino, quien manifestó que la mayor necesidad de las casi 600 personas que continúan en Cuatro Bocas y zonas adyacentes es agua potable y lavandina.

Además, señaló que durante el fin de semana continuaron las autoevacuaciones y las evacuaciones por parte de personal municipal y del Comité de Emergencia. Precisó que en total, llegaban a 20 las personas evacuadas.

Indicó también, que concurrió al lugar gente de Recursos Hídricos y Defensa Civil, y que recibieron una bomba para extraer el agua, pero que "no se puso en funcionamiento porque el agua está en todos lados".

Explicó que si bien en la zona hay dos canales, uno de ellos de grandes dimensiones y que desemboca en el río Salado en el sector de Santa Fe, está el problema de que tienen poca pendiente y cuesta que el agua corra. Es por eso que continúa acumulada una gran masa de agua por las intensas lluvias.

Los Juríes

El cese de las lluvias permitió traer cierto alivio pasajero a los pobladores de la localidad de Los Juríes, ya que si bien no se registraron más evacuados, "la situación continúa siendo complicada porque el agua sigue estancada, no corre, y el suelo no tiene más capacidad de absorción", graficó el intendente Buenaventura Cejas.

En diálogo con EL LIBERAL, el jefe comunal del departamento General Taboada comentó que "hasta el domingo pasado pudimos ayudar a las familias de las zonas más complicadas con distintos tipos de asistencias, desde alimentos, agua potable, medicamentos y otras acciones de salud. Ya hay además algunos lugares donde se puede llegar con ayuda vía terrestre", dijo, en relación al trabajo brindado desde el Comité de Emergencia de la provincia.

Recordó que "siguen siendo más de 200 los evacuados, los cuales están asentados en el Centro de Integración Comunitaria". Comentó incluso que "la localidad de El Cuadrado (Juan Felipe Ibarra) es una de las zonas más perjudicadas, porque la acumulación del agua es mayor a la de Los Juríes, también en la zona de Las Gamas y Tomas Young", relató.

"No ha llovido desde hace 3 días, lo cual nos da cierto respiro y permite llegar vía terrestre a algunos sectores que nos piden de urgencia, sobre todo para asistir a aquellas familias que no quieren abandonar sus lugares", dijo, al remarcar que todavía reciben "el drenaje de la zona de El Lote 25 y otras zonas".

Cejas agradeció además las distintas campañas de donaciones que se encararon durante la semana pasada con destino a las familias más afectadas. "La solidaridad del santiagueño la conocemos todos y de ese gesto estoy muy agradecido. Recibimos donaciones de Selva y de otros lugares", comentó, sin dejar de reconocer el denodado trabajo que impulsa el Gobierno de la provincia, a través del Comité de Emergencia "por el amplio operativo desplegado para asistir a la gente", concluyó.