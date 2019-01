El paraguayo Cecilio Domínguez se sumará al Rojo

21/01/2019 -

Cecilio Domínguez no sumó minutos en la victoria del América ante el Pachuca y el "Piojo" Herrera explicó el motivo de su ausencia: "La directiva me dijo antes del partido que no lo podía usar". En los próximos días, el atacante abrochará su llegada al Rojo. Después de varios días de incertidumbre, parece que la novela tendrá un final feliz para Ariel Holan y los hinchas del Rojo. Si bien en la última conferencia de prensa el entrenador aseguró que "Cecilio Domínguez va a jugar en Independiente", y la dirigencia lo dio por hecho, hasta el momento no hubo ningún anuncio oficial.

Sin embargo, este fin de semana llegó una noticia desde México que confirma que el atacante paraguayo finalmente se va a mudar a Avellaneda.

El "Piojo" Herrera explicó el motivo de su ausencia. Reveló que se espera que en los próximos días viaje a Buenos Aires para sellar su vínculo con Independiente, que pagará 6.000.000 de dólares por el 75% del pase.