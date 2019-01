Política TRANSPORTE

El paro de las líneas de Ersa se hará sentir hoy en la capital santiagueña

La empresa no abonó un no remunerativo de $3.814 como estaba acordado desde fines del año pasado; no hubo avances significativos de negociación entre gremio y patronal para destrabar un conflicto que lleva varios meses.

Por El Liberal

Fotos SIN SERVICIO. La medida de fuerza se anunció la semana pasada y será por tiempo indeterminado. 21/01/2019 - Ante la falta de respuesta de la patronal con el pago del no remunerativo que adeuda Ersa con sus trabajadores, los choferes de las distintas líneas de esta empresa irán hoy al paro, a la espera de un nuevo marco de negociación para poder destrabar el conflicto. Una vez más de 70 mil usuarios santiagueños que utilizan el transporte publico de pasajeros de las líneas 110, 112, 114, 116, 119 y 120, se verán afectados por esta medida de fuerza de los choferes de UTA, solamente de la empresa Ersa. Se trata de líneas de colectivos que cubren gran parte de los recorridos del servicio en la capital santiagueña y que perjudicarán el normal inicio de la semana para muchas personas que utilizan diariamente este tipo de transporte. Será desde las 5 Después del anuncio del paro que hizo el pasado viernes la dirigencia gremial de UTA, desde este mismo sindicato señalaron ayer a EL LIBERAL que la medida seguía en pie para hoy a partir de las 5 y por tiempo indeterminado, ante el incumplimiento del pago de Ersa a sus empleados. Cabe agregar que el resto de los empresarios locales que administran las otras líneas, cumplieron con el pago del no remunerativo de $3.814 como estaba acordado. Largo conflicto Desde el gremio de UTA, su secretario general, Jorge Pacheco, había señalado el viernes pasado: "Hemos decidido ir a un paro, que será a partir del lunes desde las 5 horas, y afectará únicamente a las líneas de la empresa Ersa". "La situación de nosotros con Ersa viene de hace mucho tiempo, tienen que pagarnos un no remunerativo que hasta el día de la fecha no lo hicieron. Se conversó sobre este tema desde hace 15 días y al no tener respuestas, se ha tomado la decisión de ir al paro", recalcó Pacheco. A la espera de una convocatoria de parte de la Secretaría de Trabajo de la provincia para mediar ante esta problemática laboral, el secretario de Finanzas de UTA, José María Coronel, había señalado que el próximo 24 de enero, está previsto continuar una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la provincia. Retorno de la línea 25 Por otro lado, la línea 25 de Mayo, que explota el corredor entre diversos barrios de La Banda y la Capital, retornará hoy con su servicio, permitiendo que 34 choferes recuperen su fuente laboral, tras el cierre de la cooperativa Alberdi. En tal sentido, un emotivo video se compartió en las redes sociales, donde los choferes daban a conocer la buena noticia de que a partir de hoy, la línea 25 volverá a circular. En el video, se muestra a los choferes, festejando en las calles la buena nueva, tras la llegada de las unidades. El titular de la empresa Decano, Miguel Yadón, es quien se hizo cargo de la línea 25, para garantizar el servicio.