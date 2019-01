Excluyeron a Higuaín por no estar "listo"

Fotos SITUACIÓN El delantero no está pasando un buen momento.

21/01/2019 -

El delantero Gonzalo Higuaín quedó ayer al margen de la convocatoria en Milan, que hoy visitará a Genoa por la Serie A de Italia, porque su DT Genaro Gattuso no lo nota "listo" debido a los rumores de su inminente traspaso al Chelsea de Inglaterra.

"Quiero ver a gente lista a nivel mental, que me dé disponibilidad. Y si no veo eso, iré a hacer la guerra con los que están más preparados", justificó el DT de Milan sobre la ausencia del ex River Plate.

Gattuso reveló que se reunió con el argentino en su despacho y le informó que dejarlo fuera del partido de hoy le parecía "lo correcto".

"Higuaín en este momento no estaba listo para viajar con nosotros. Perdemos a un jugador importante, que tuvo dificultades, si es que se irá. No estoy decepcionado. Fui jugador y sé qué pasa cuando a veces tienes a gente que presiona a tu alrededor", afirmó el entrenador.