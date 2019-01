Almirón: "Fuimos superiores al rival"

21/01/2019 -

Jorge Almirón sigue sin sumar de a tres como entrenador de San Lorenzo de Almagro, pero ayer destacó la buena actuación de su equipo en la igualdad clásica ante Huracán, en la que el Ciclón jugó una hora con un hombre menos.

"Con un hombre menos el equipo también jugó bien. Tuvimos mucha posesión y fuimos superiores al rival", destacó el conductor azulgrana en conferencia de prensa.

A la hora de un análisis más profundo, resaltó también "la entrega" de sus hombres, y que los rivales "no generaron mucho".

"Los cambios que pensaba hacer no los pude hacer. Por la expulsión tuve que reacomodar el equipo y achicar espacios. Huracán no nos generó mucho, Monetti tuvo buenas intervenciones y los defensores estuvieron bien parados. Fue una buena prueba. Es difícil analizar porque jugamos con un hombre menos durante mucho tiempo, pero desde la entrega y que no generaron mucho teniendo un hombre más, fue positivo", consideró.

Además, dijo que lo "sorprendió la expulsión" de Fabricio Coloccini.

"Me sorprendió la expulsión. Hasta la gente aplaudió la jugada, fue una linda pisada. No me di cuenta de que lo había pisado", manifestó, aunque sin quejas elocuentes ante la decisión del árbitro Andrés Merlos.