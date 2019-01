Fotos La Posta del Cangrejo seduce con sus olas y playas tranquilas

21/01/2019 -

La Posta del Cangrejo se convirtio en los ultimos anos en uno de los balnearios preferidos de los santiaguenos y de cuanto veraneante llega a estas costas uruguayas. Esta ubicado en el selecto espacio de La Barra, y ofrece un ambiente es - pe c i a l t anto para e l descanso y el disfrute del sol, como para los amantes del surf que buscan l a emo c i o n que brindan las olas. En estas playas es muy comun cruzarse con personalidades del ambiente artistico, politico o deportivo de la Republica Argentina, que escapan del ruido y el movimiento de las playas mas concurridas. Hace unos dias, estuvieron en plan de descanso, el vicejefe de gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Diego Santilli, y su esposa, la ex modelo Analia Maiorana. Otra hab i t u e d e e s t a p l a - ya es la mediatica actriz y DJ argentina, Calu Rivero, quien en medio de sus compromisos laborales, se hace un tiempo para practicar su deporte favorito. Este lugar tambien tiene su historia propia, que es relatada por algunos memoriosos y asiduos veraneantes, y seguida con interes por los veraneantes mas jovenes. Es que La Posta del Cangrejo era un emblematico resto y hosteria de La Barra, que en sus anos gloriosos supo ser refugio de celebridades como Alain Delon, Omar Shariff y Julio Iglesias en los 80. Debido al boom que experimentaron los emprendimientos inmobiliarios en Punta del Este, al finalizar la pasada temporada, nada quedo de ese emblema, y en su lugar se levanta un complejo de departamentos de tres plantas, con amplios balcones de cara al mar, emprendimientos que se multiplican por todos lados.