Consultora prevé recuperación del comercio con Brasil

Fotos BRASIL Este sería el primer año que el PBI crece sostenidamente

21/01/2019 -

Un estudio de la consultora Ecolatina señaló que el comercio bilateral con Brasil se recuperará este año de modo tal que los analistas estiman que las ventas al país que gobierna Jair Bolsonaro crecerían cerca de 10% interanual en 2019, unos u$s 12.200 millones, a la par que las importaciones desde ese origen retrocederían 15%.

En consecuencia, la balanza comercial bilateral de bienes prácticamente se equilibraría (luego de un déficit récord en 2017 que se redujo a la mitad en 2018), algo que no sucede desde el 2014.

Para la consultora que dirige el economista Lorenzo Sigaut Gravigna, tras cinco años de caída o virtual estancamiento económico, 2019 sería el primer año en que el PBI del gigante sudamericano crecería de manera sostenida, trepando alrededor de 3% según el relevamiento que realiza periódicamente su Banco Central. En los últimos años, las exportaciones argentinas de bienes cayeron de manera sistemática. El valor enviado al exterior pasó de u$s 83.000 millones en 2011 a menos de u$s 60.000 millones en 2017 (-30%), producto de una contracción en precios (-19%) y en cantidades (-13%). Comparando entre los envíos al Mercosur y al resto del mundo, la caída fue mayor hacia dentro del bloque regional que hacia afuera. Las primeras se desplomaron 40%, al pasar dei u$s 21.000 M. en 2011 a menos de u$s 12.000 M. en 2017, las segundas bajaron de u$s 62.000 M. a u$s 47.000 M. en igual período (-25%).