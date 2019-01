El radical cambio de look de Madonna

Hoy 16:06 -

Madonna compartió una foto de su nuevo look en Instagram y se convirtió en furor entre sus seguidores en Instagram.

La cantante sorprendió a los millones de fanáticos que la siguen en las redes sociales al subir una imagen junto a su hija Estere en la que puede apreciarse con su sorprendente nuevo look.

Esa foto de la diva con una melena que remite a los años 20 y el cabello totalmente oscurecido, generó una oleada de comentarios en su cuenta de Instagram y el fenómeno no tardó en trasladarse al resto de las redes.

Ya en 2003, la sensual cantante había adoptado un tono de cabello similar, aunque había conservado el largo de su cabellera. Lo hizo, según aclaró en aquel momento, para “pasar más desapercibida” y así “proteger la intimidad” de su familia. Con ese look, lanzó su disco American Life y protagonizó algunos de los videos de aquel trabajo. Cinco años más tarde, recibía cuatro premios Grammy por Ray of Light luciendo, también, una melena renegrida.

Hasta el momento, la diva no informó a qué obedece este nuevo cambio y, mucho menos, si piensa conservarlo o ya tiene pensada una nueva metamorfosis.

Madonna compartió una foto de su nuevo look en Instagram y se convirtió en furor entre sus seguidores en Instagram.



La cantante sorprendió a los millones de fanáticos que la siguen en las redes sociales al subir una imagen junto a su hija Estere en la que puede apreciarse con su sorprendente nuevo look.



Esa foto de la diva con una melena que remite a los años 20 y el cabello totalmente oscurecido, generó una oleada de comentarios en su cuenta de Instagram y el fenómeno no tardó en trasladarse al resto de las redes.



Ya en 2003, la sensual cantante había adoptado un tono de cabello similar, aunque había conservado el largo de su cabellera. Lo hizo, según aclaró en aquel momento, para “pasar más desapercibida” y así “proteger la intimidad” de su familia. Con ese look, lanzó su disco American Life y protagonizó algunos de los videos de aquel trabajo. Cinco años más tarde, recibía cuatro premios Grammy por Ray of Light luciendo, también, una melena renegrida.



Hasta el momento, la diva no informó a qué obedece este nuevo cambio y, mucho menos, si piensa conservarlo o ya tiene pensada una nueva metamorfosis.