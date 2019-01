Sol Pérez infarta a Instagram con sus fotos hot en la pileta

Hoy 17:04 -

Sol Pérez infartó a sus seguidores de Instagram al publicar fotos super hot desde la pileta cosechando más de 224 mil 'me gusta'.

En las imágenes se ve a la modelo luciendo un top blanco transparente y una diminuta tanga blanca. "Atrévete, no lo pienses", escribio la ex "chica del clima" en su publicación que consiguió levantar la temperatura de sus fans.

