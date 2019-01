CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de enero de 2019

22/01/2019 -

CANAL

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE LA TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.15 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR (CONTINUACIÓN)

23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.00 VERDADES SECRETAS

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONIA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. ESTUDIANTES (R)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VHS

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

22.30 PASIÓN POR EL TURF





CANAL 4

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FUTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

06.28 BERNARDO Y BIANCA

08.07 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

09.39 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS

11.23 ¿A QUIÉN AMA GILBERT GRAPE?

13.47 VACACIONES EN LAS VEGAS

15.38 COLMILLO BLANCO

17.55 COMO PERROS Y GATOS

19.39 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

22.00 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

23.55 MI ABUELO ES UN PELIGRO





TCM

07.21 LOST

10.23 CASADOS CON HIJOS

11.37 LA NIÑERA

12.47 LOST

14.19 CASADOS CON HIJOS

15.58 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

17.18 LA LEYENDA DEL INDOMABLE

19.43 BULLITT

22.00 ASESINOS





TNT

07.06 UN CUENTO DE INVIERNO

09.08 NOMINACIONES AL OSCAR

09.53 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

12.10 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

13.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.22 EL CAZARRECOMPENSAS

15.22 ENREDADOS

17.04 HOTEL TRANSYLVANIA 2

18.48 AL FILO DEL MAÑANA

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.00 INTERESTELAR





SPACE

06.00 A CUALQUIER PRECIO

07.34 BREAKING NEWS

09.08 COLD WAR

10.48 ATRACO EN 7 MINUTOS

12.09 CELULAR

13.51 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

15.39 PODER ABSOLUTO

17.55 LOS PERDEDORES

19.27 GIGANTES DE ACERO

21.30 VIRUS LETAL





CINECANAL

11.00 EL MARIDO DE MI HERMANA

12.27 UN PAPÁ GENIAL

14.00 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

16.10 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN

17.57 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO

19.37 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA GUERRA

22.00 LOS JUEGOS DE LA RESACA

23.27 MAL COMPORTAMIENTO





SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 BLACK-ISH

10.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

13.50 CAPA Y DAGA, DE MARVEL

14.45 SIRENA

15.40 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 EL CASTIGADOR

22.00 SIRENA

23.00 DAREDEVIL





A DÓNDE IR

SIXTO ESPACIO CULTURAL (AV. BELGRANO (S) 1991)

*MAÑANA, A PARTIR DE LAS 23, PRESENTACIÓN DE CHECHELOS.





CLUB SARMIENTO (LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA,

CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.





SUMAMPA (PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR

GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE

MUCHOS OTROS ARTISTAS.





LA HUAICONDEÑA PEÑA (AV. COLÓN (N) 1120.

*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE CON PABLO CARABAJAL, DÚO TURANQUI, LA USHUTA GASTADA Y MUCHO MÁS.





CINES

SUNSTAR

DRAGON BALL

SUPER:BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 23/01 16:10 (Cast) 18:15

(Cast) 20:20 Cast) 22:25 (Cast)

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 23/01 17:00 (Cast)

SPIDERMAN: UN NUEVO

UNIVERSO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 23/01 19:15 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES

(3D)

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 23/01 22:20 (Cast)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 23/01- 16:40 (Cast) 19:05

(Cast)

AQUAMAN (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 23/01- 16:15 (Cast)

LA MULA (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16

AÑOS)

HOY AL 23/01 22:40 (Subt)

SPIDERMAN: UN NUEVO

UNIVERSO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 23/01 16:30 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 23/01 18:50 (Cast) 22:30

(Subt)

GLASS (2D)

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 23/01 18:55 (Cast) 22:00

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:50 - 21:50 -

22:00

CASTELLANO 3D 19:30-

DRAGON BALL SÚPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 20:30-

22:50-

SPIDER MAN: UN NUEVO

UNIVERSO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30 -

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO ESTRENO

2D CASTELLANO 20:00- 22:40-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

Los horarios pueden ser modificados

ANTICIPADAS EN VENTA

26-01 BTS WORLD TOUR

LOVE YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00HS

Idioma: coreano. No viene con subtítulos.

Es el recital solamente.