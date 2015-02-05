CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de enero de 2019
Por El Liberal
22/01/2019 -
CANAL
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE LA TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.15 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MI
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 MINUTO PARA GANAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MINUTO PARA GANAR (CONTINUACIÓN)
23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
00.00 VERDADES SECRETAS
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.300 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONIA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. ESTUDIANTES (R)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VHS
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 FOLCLUB
14.30 NUESTRO FUTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.28 BERNARDO Y BIANCA
08.07 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
09.39 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS
11.23 ¿A QUIÉN AMA GILBERT GRAPE?
13.47 VACACIONES EN LAS VEGAS
15.38 COLMILLO BLANCO
17.55 COMO PERROS Y GATOS
19.39 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER
22.00 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
23.55 MI ABUELO ES UN PELIGRO
TCM
07.21 LOST
10.23 CASADOS CON HIJOS
11.37 LA NIÑERA
12.47 LOST
14.19 CASADOS CON HIJOS
15.58 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
17.18 LA LEYENDA DEL INDOMABLE
19.43 BULLITT
22.00 ASESINOS
TNT
07.06 UN CUENTO DE INVIERNO
09.08 NOMINACIONES AL OSCAR
09.53 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
12.10 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
13.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE
13.22 EL CAZARRECOMPENSAS
15.22 ENREDADOS
17.04 HOTEL TRANSYLVANIA 2
18.48 AL FILO DEL MAÑANA
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.00 INTERESTELAR
SPACE
06.00 A CUALQUIER PRECIO
07.34 BREAKING NEWS
09.08 COLD WAR
10.48 ATRACO EN 7 MINUTOS
12.09 CELULAR
13.51 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
15.39 PODER ABSOLUTO
17.55 LOS PERDEDORES
19.27 GIGANTES DE ACERO
21.30 VIRUS LETAL
CINECANAL
11.00 EL MARIDO DE MI HERMANA
12.27 UN PAPÁ GENIAL
14.00 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
16.10 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN
17.57 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO
19.37 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA GUERRA
22.00 LOS JUEGOS DE LA RESACA
23.27 MAL COMPORTAMIENTO
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 BLACK-ISH
10.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
13.50 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
14.45 SIRENA
15.40 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 EL CASTIGADOR
22.00 SIRENA
23.00 DAREDEVIL
A DÓNDE IR
SIXTO ESPACIO CULTURAL (AV. BELGRANO (S) 1991)
*MAÑANA, A PARTIR DE LAS 23, PRESENTACIÓN DE CHECHELOS.
CLUB SARMIENTO (LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA,
CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.
SUMAMPA (PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR
GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE
MUCHOS OTROS ARTISTAS.
LA HUAICONDEÑA PEÑA (AV. COLÓN (N) 1120.
*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE CON PABLO CARABAJAL, DÚO TURANQUI, LA USHUTA GASTADA Y MUCHO MÁS.
CINES
SUNSTAR
DRAGON BALL
SUPER:BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 23/01 16:10 (Cast) 18:15
(Cast) 20:20 Cast) 22:25 (Cast)
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 23/01 17:00 (Cast)
SPIDERMAN: UN NUEVO
UNIVERSO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 23/01 19:15 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES
(3D)
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 23/01 22:20 (Cast)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 23/01- 16:40 (Cast) 19:05
(Cast)
AQUAMAN (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 23/01- 16:15 (Cast)
LA MULA (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16
AÑOS)
HOY AL 23/01 22:40 (Subt)
SPIDERMAN: UN NUEVO
UNIVERSO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 23/01 16:30 (Cast)
CREED 2 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 23/01 18:50 (Cast) 22:30
(Subt)
GLASS (2D)
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 23/01 18:55 (Cast) 22:00
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:50 - 21:50 -
22:00
CASTELLANO 3D 19:30-
DRAGON BALL SÚPER:
BROLY APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 20:30-
22:50-
SPIDER MAN: UN NUEVO
UNIVERSO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30 -
CREED II: DEFENDIENDO EL
LEGADO ESTRENO
2D CASTELLANO 20:00- 22:40-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)
Los horarios pueden ser modificados
ANTICIPADAS EN VENTA
26-01 BTS WORLD TOUR
LOVE YOURSELF UN SEOUL
IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00HS
Idioma: coreano. No viene con subtítulos.
Es el recital solamente.