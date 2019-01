FÚNEBRES | 22 de enero de 2019

22/01/2019 -

FALLECIMIENTOS

Ángela López

Nélida Adelina Peralta

Esaltación Miranda

Isabel Vélez

Amadeo Anastacio Ardiles

María Luisa del Valle Jiménez

Sepelios Participaciones

ARDILES, AMADEO ANASTACIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Sus hijos Luis, Juan, Dario, Ariel, h/pol, Susana, nietos, Sergio, Emi, Rocio, bisnietos Thiago, Mía, y demás fliares participan su fallec. Sus restos serán inhumados cemet. La Piedad hs 11. Casa de duelo La Tablada 1019 Bº Gral Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Su esposa Mirta Cárdenas, su hijo Marcelo Alejandro, su hija pol. Andrea, sus nietos Augusto, Octavio y Tadeo, su bisnieta María Victoria. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma; e invitan a la misa en su memoria hoy en la Catedral Basílica a las 20,30 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CORIA, RENÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Lionel Delano Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca, Luciana, Rafael Osvaldo y sus respectivas familias acompañan en este momento de dolor a nuestro querido amigo Agucho. Rogamos oraciones en su memoria.

CORIA, RENÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Dra. Rosa Falco, Dra. Susana Barey, compañeros y amigos de su hermano Agustin, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. y pronta resignación a nuestro querido Agucho.

CORIA, RENÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Lic. Mariano Vega Botter y flia. hacen llegar al querido Agucho y demás fliares. su más sentido pésame por la desaparición de su hermano René. Ruegan resignación y oraciones para el eterno descanso de su alma.

CORIA, RENÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Los amigos del barrio chino del querido "Agucho": Sergio, Ramón, Mariano, Carlos, Chacho, Dinardo, Germán, Gustavo, Héctor Neme, Héctor Carrizo, Osky, Yiyo, Pablo, Jorge, Riky y Oscar, acompañan con dolor el fallecimiento de su hermano René y elevan oraciones para el eterno descanso de su alma.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Es difícil encontrar respuesta, cuando un amigo se va, un amigo en cualquier momento o circunstancia ya no sufres hermano, estarás siempre en mi corazón, Dios te tenga junto a El y ayude a tu querida familia , a superar con cristiana resignación este doloroso momento. Rodolfo F. Galván y flia.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Emma B. Brunet de Ahedo, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompaña a su esposa Susy e hijos en este doloroso momento. Nunca olvidaré los hermosos momentos que pasamos trabajando juntos en la Esc. Caja de Jubilaciones de la Provincia. Descansa en paz.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Prof. Martín Estergidio Acuña participa con inmensa pena la partida de un extraordinario jugador y mejor persona. Acompañan a su esposa, hijos, hijos. pol, nietos y demás fliares de la irreparable pérdida de un gran amigo. La casaca patria, estuky y el fútbol te recordarán por siempre. Ruega oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Dr. Gustavo Alejandro Bachvaroff participa su fallecimiento y acompaña a sus amigos por pérdida irreparable de su señora madre. Ruega oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor de su partida. El Señor consuele sus corazones.

FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Personal directivo, administrativo, docente y de maestranza de la Esc. Francisca Jacques acompañan a la profesora Férnandez Mónica y a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MARÍA LUISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Su hijo Juan, compadre Salomón, comadre Lidia y respectivas flias participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JIMÉNEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Las familias vecinas de Ñatita lamentan su fallecimiento y acompañan a su hijo Juan Alberto. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Cosecharás en el cielo lo que sembraste en la tierra. Tus amigos que siempre te recordaran: Nélida Benac, Rodolfo Gonzalez, Ana Benac, Carlos Macció, Carlos Javier y Fernanda, Anahi Gabriela y Jorge, tus sobrinitos Martina, Sofia y Bruno acompañan a su hijo Juancito en tan doloroso momento.

JIMÉNEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Norma C. de Ávila, su esposa Raúl Ávila, sus hijos Facundo y Maria Luján de Gerez y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Juanchi en su dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

JIMÉNEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Carola y Diego junto a sus hijos Elías, Ahmed y Victoria Cruz Lafi, participan con profundo pesar su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Sus colegas del servicio Social; Marta de Soriano, Araceli Garcia, Norma de Ávila, Ramonita Vera, Cecilia Campos, Verónica Gauna,, Ana Salazar y Ada Lescano, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MARÍA LUISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Dr. Miguel Zirpolo, su señora Marta Blanes, sus hijos Rosa María y Miguel Eugenio lamentan el fallecimiento de su distinguida vecina y acompañan a su hijo Juancito en este doloroso momento.

LÓPEZ, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Sus hijos Miguel Ángel, Jose Luis, Lucia, sus hijos políticos Eliana, Rosa Angelica y Hernan, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio,Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

LÓPEZ, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Sus sobrinos López Alcalde y cada una su respectiva familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria de Dios.

LÓPEZ, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Su sobrino Juan Carlos Narvaez, Mary, Luján, Carlitos, Noelia, Alejandro y Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Sus sobrinas Karina, Fernanda y Cecilia Atia, participan con dolor la partida de su tía Negra. Que Dios la reciba en sus brazos.

LÓPEZ, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Sus sobrinas Adela, Cristina y Maria del Carmen Carpintero y sus respectivas flias., acompañan a sus hijos en este momento tan doloroso y ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Señor dale el descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin". Romina Antonella Rampulla, José Stefani y su hijo Antonio participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ángel Antonio Rampulla, Eva Sara Romero e hijas participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

LÓPEZ, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Jesús recíbele en tus brazos y hazla descansa en paz. Jose Beira, Ana Karina Rampulla e hijos Jimena Florencia, Jose Ángel participan en su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Directivo, docentes, ordenanzas y comunidad educativa de la Escuela de Educación Inicial "Juan Pablo II". Acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Directora Lucia Morales de la esc. de Capacitación Manuel Guirao .

LÓPEZ, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Propietarios y empleados de panificadora "El Buen Gusto" participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en el dolor y por su pronta y cristiana resignación.

LÓPEZ, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu reino". Negrita, vivirás en nuestro corazones. Martha Medina, hijos y nietos.

MIRANDA, ESALTACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Sus hijos Rubén, Silvia, Carlos, Magdalena, Dario, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados cemet. El Descanso. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MIRANDA, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 18/1/19|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli, María Rosa Rimini de Avendaño, Lía Valdini de Sarmiento y Josefina Sanguedolce participan el fallecimiento del esposo de la amiga Amalia y la acompañan en el dolor junto a sus hijos, hermanos y demás familiares.

PERALTA, NÉLIDA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Su esposo José María Orieta, sus hijos Gustavo, Roberto, hijos pol, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PERALTA, NÉLIDA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. " Vivirás eternamente en nuestros corazones". Sus hermanas Beatriz, y Olga Peralta, sobrinos políticos Santiago, Franklin, Sebastián, Gabriela y Marcelo, e hijas políticas participan con dolor de su fallecimiento.

PERALTA, NÉLIDA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. " Vivirás eternamente en nuestros corazones". Su hermana que nunca te olvidará. Beatriz Peralta, sus hijos Santiago, Sebastián, Franklin, nietos políticos Lucas, Leandro, Facundo, Francisco , Gonzalo, Nahuel y Franco participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Sus hijos: Dr. Lino Lorenzo y Dr. Carlos Lorenzo y sus respectivas flias. part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hijo Carlos, hija política Graciela y nietos Paula Belén y Carlos Ignacio Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCíA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. "Que el Señor misericordioso el dé descanso eterno y brille para ella, la luz que no tiene fin". Su sobrina Mercedes Isabel Noriega, sus sobrinos nietos Roberto, Alejandro, Dr. Félix Oscar Noriega y flia participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Yoli y acompañan a sus hijos Lino Julio y Carlos en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Su sobrina María Mercedes Simonetti, su esposo Luis Alberto Velazquez, su hijo Luis Alejandro, participan de su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familia con mucho cariño en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Sus sobrinos Miguel R. Simonetti, Maria Elena Casaubón y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Lic. Maria Teresa Lagares y sus hijos Carolina Andrea, Agustín, y Pablo Lorenzo participan con profundo dolor del fallecimiento de la abuela paterna. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la estrella que no tiene fin.

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Maria Luisa, Silvia Estela, Osvaldo Lagares y flia participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. El Presidente Interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, Gerente General CPN Graciela Muratore de Corona; Miembros del Consejo Gremial, Síndico, Gerentes de Área, Auditor Interno, Asesores Legales y de Presidencia, Personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central, participan del fallecimiento de la mamá de nuestro compañero de trabajo Dr. Lino Lorenzo.

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. Los compañeros de su hijo Dr. Lorenzo Lino del Departamento de Asesoría Médica el Iosep. Ruegan una oración en su memoria

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Néstor Mario García Hernández, su esposa Susana Julián e hijos participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Doctor Lino Lorenzo y sus esposa Rosella Lorenzini e hijos y los saludad en el dolor, rogando al Señor le de el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin.

VARELA, NÉLIDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Sus hermanos Armando, Ramón y Jose Héctor Varela, hermanos políticos y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Su hijo Jorge Sandez, h/pol, Patricia Castellano, nietos Jorge, Silvia, nieto político Fernando y demás fliares participan su fallec. Sus restos serán trasladados para cremación. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Querida Pirula. Su hermana Mery, sus sobrinos Marcelo y Daiana Cejas, nunca te olvidarán. Que Dios te reciba en su santa gloria.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Sus sobrinos Norma Vélez y Juan Manuel Brandan y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Piru. Elevan oraciones en su querida memoria, consuelo y resignación para su familia.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Fuiste una luchadora de la vida, te recordaremos siempre con esa sonrisa. Descansa en paz, Pirula. Sus sobrinos Ana Vélez y Lusi Brescia y sus hijos Dani, Sebastián y Vanesa participan con profundo dolor y que brille para ella la luz que no tiene fin.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. La comisión directiva del centro de jubilados y pensionados "Lazos de Amistad" participa con dolor el fallecimiento de la hermana de su socia Mery Vélez de Cejas y hace extensivo a sus hijos, Marcelo y Daina Cejas. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. El presidente del Centro de Jubilados "Lazos de Amistad", Pedro Paz y su esposa Lucha Ruiz participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su socia y amiga Mery Vélez y la aocmpañan en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Teresa Matach, participa su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a Jorge, Patricia, sus hijos y demás familiares. Que su alma descanse en Paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Marita Montenegro, participa su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a Jorge, Patricia, Pipi, Silvia y Fernando, rogando cristiana resignación. Ruega oraciones en su memoria.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Se te vas a extrañar Piru. Que descanses en paz. Flia. Zappia, Cesar y Florencia e hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Con fe nos unimos a las palabras de San Pablo; El sufrimiento de aquí abajo no tiene proporción con la gloria del Cielo". Amiga de su nuera Patricia; Inés Carrizo, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Amanda y Gary Fernández, acompañan en el dolor a su querida familia. Ruegan a Dios reciba en sus brazos a Pirula dándole el descanso eterno.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Sus sobrinos Carlos, Analia y Fernanda Vélez y su cuñada Blanca E. Castellanos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Amiga de su hermana Mery; Mary, Violeta, Nena, Mirta, Delia, Norma, Elsa y Michy, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Querida tía Pirula; es difícil decirte adiós... agradecemos todo el amos que nos diste, que los ángeles del Cielo acompañen tu última morada. Tus sobrinos Aurora, Nilda, Ana y flia., Daniel y flia., participan con gran pesar su partida y acompañan a su primo Jorge y flia. en este momento de gran tristeza. " Que brille para ella la luz que no tiene fin " Rogamos oraciones en su querida memoria.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Su cuñada Isolina Leiva, sus hijos Miryan, Mario, Karina y sus respectivas flias. acompañan en este difícil momento a Jorge, Patricia, Silvia y Pipi. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MIGUEL VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Sus hijos y demás familiares participan de su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizados POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Sus hermanos Yolanda Zerda., Dr. Félix Zerda, Néstor Audino Zerda y Teresa Zerda, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Sus primos Nelly y Máximo Trejo acompañan a sus hijos, y amados nietos en tan doloroso momento.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Nené Touriño de Cuadros despide con el cariño de siempre a la querida colega Pola y acompaña a sus hijos, nietos y demás deudos en este difícil momento a la vez que ofrece oraciones por el eterno descanso de su alma.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Anselmo Vezzosi, Marcela Scocozza con sus hijos Juan Bautista, José Vicente y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Descansa en la paz del Señor.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. La coordinación de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE, docentes, alumnos, egresados y no docente, despiden con afecto a su exdocente, profesora extrarodinaria consulta de la Unse, pionera destacada de la enfermería profesional en Santiago del Estero y primera secretaria técnica de Enfermería en la provincia. Como líder de la enfermería desarrolló una fructífera y enriquecedora labor profesional, para su bien y el de quienes la contamos como nuestra maestra. Acompañan a toda su querida familia en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para todos sus seres queridos.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Querida Pola, nos abriste caminos y nosotras seguimos tu estela. Tus dones de persona te hicieron merecedora de la exquisita confianza de toda la comunidad y por ello, trascendiste el ámbito profesional y extendiste tu compromiso a toda la sociedad de Santiago del Estero. Sin embargo, todas estas actividades no te impidieron formar, desarrollar y disfrutar de una distinguida familia y un amplio grupo de afectos. Sus exalumnas Rosa Esther Dinardo, Ana María del Pilar Domínguez y Mirta Esther Paz, te despiden con afecto y acompñan a toda su querida familia en este momento de dolor.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Antonio Sequeira y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Los amigos de su hijo Ricardo Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Eduardo Salvatierra, Rosalba Salvatierra e hijos, Elisa Salvatierra y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la amiga Polita. Elevan oraciones en su memoria.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Los hermanos Suarez; Buby, Tito, Chochi, Nené y Gladys participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciada vecina. Ruegan oraciones en su memoria.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Los compañeros del Dpto. Municipios del Tribunal de Cuentas de la Pcia. de su hijo Ricardo Russo, participan y acompañan en el dolor por la partida de su querida Madre. Elevan oraciones en su memoria.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Los compañeros del Tribunal de Cuentas de su hijo Ricardo; Muni Quiñones, Julia Juárez, Claudia Orellana, Mego Jimenez, Miguel Llapur, Seba Gutierrez, Mariano Pernigotti, Chini Daveri, Rosana y Luis Mendieta, acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Familia de su primo Domino Saavedra; Dina Gonzalez, sus hijos Maria Angélica, Betty, Marisa y Mario, participan su fallecimiento.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Descansa en paz. Querida Pola guardo hermosos momentos. Rita Dorado y flia., acompaña a Martin en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Descansa en paz Pola querida. Mauro Ybáñez,Ercilia Ovejero y sus hijos Marisu, y Mauri Ybáñez participan con profunda tristeza su fallecimiento acompañando a sus hijos y hermanos en este triste momento.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Osvaldo y Gladys e hijos participan con dolor del fallecimiento de la madre de sus amigos Ricardo y Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Antonio Sequeira y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Martín Acuña, Elena Broggi y sus hijas, hijos pol. y nietos lamentan profundamente y acompañan a sus hermanos Yolanda. Audino, Teresa y demás fliares. ante la irreparable pérdida de su hermana Pola. Ruegan oraciones en su memoria.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. El grupo de oración María Rosa Mística de la Av. Moreno, calle Sor M. Guerra y Pje. San Lorenzo, participan y acompañan a Yolanda, Audino, Teresa y demás fliares. en este momento de pesar ante la irreparable pérdida de su hermana Pola. Descansa en paz. Ruegan oraciones en su memoria

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. David Jarma y familia participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones a su memoria.

DIAZ DE ROJAS, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Participan en su fallecimiento su Tia Marta Rojas de Hoyos, sus prímos Marty, Tito y Leonor Morelli, Adriana y Jorge Ramos, Gaby Hoyos. Sus restos fueron sepultados en el Jardin del Sol, pedimos oraciones en su memoria.

ISAAC, MIGUEL ERNESTO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Su primo hermano Luis Dagoberto Badr, Tere Lizarraga, sus sobrinos Teresita, Alejandra, Carlitos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oración en su memoria.

ISAAC, MIGUEL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Su primo Manuel Isaac y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLANDO, BELISARIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. "Señor ya esta ate ti, recibele en tu Reino". Sus primos Elva Emilia, Celia del Valle, Mirta Elena, Livi Sara, Roger Walter David Mendieta, Pablo Antonio Salomon y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE LUAYZA, REINA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Su tía Elvira L. de Barrera, sus primos Muni Barrera y Guillermo Olivera (h) participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE LUAYZA, REINA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Su tía Pepa, su prima María Inés y su primo político Alberto y su sobrino Matías participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ROJAS DE VARGAS, MARÍA DELIA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/1/19|. Eduardo Differding y Sra.; Cristian Differding y familia; y Franco Differding y flia; participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Delia, con su recuerdo siempre alegre, y elevan oraciones por su descaso en paz y por toda la familia Vargas- Rojas.

ROJAS DE VARGAS, MARÍA DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Sus ex vecinos de Añatuya; Humberto Tití Floridia, Lucy de Floridia, sus hijos Mariel de Saa, Claudio Saa, sus hijos Hilan y Zahira Saa Floridia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, NÉSTOR FABIÁN Juez de Paz (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Amigos de su hermana Graciela, acompañan en este difícil momento a toda la familia. Chiqui y Mariela. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SERRANO, NÉSTOR FABIÁN Juez de Paz (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Alberto Ailan y familia participan con dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida vecina Teli y pedimos fortaleza para sus familiares. Descansa en paz. Las Termas.

Invitación a Misa

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|.¡Tito querido. El tiemp no detiene su marcha y hoy se cumplen 5 meses que la luz de tus ojos se apago para siempre, en estos meses sufrimos tu ausencia fisica y nos duele no verte, abrazarte y besarte, pero nuestro amor va hasta donde estas y de nuestros corazones jamas te irás, estamos aprendiendo a vivir sin ti, pero quedan en nuestras memorias los recuerdos que dejaste como esposo, padre y abuelo y ellos nos dan fuerzas para continuar. Eres nuestro angel que nos cuida y protege como lo hiciste en vida. Descansa en paz amor, en compañía, de Dios y la Virgen. Tu esposa Teresa B. de Auat, tus hijos Anita, Mercedes y Martín Auat y us familias y demás familiares, invitan a la misa a celebrarse en la iglesia la Merced hoy a las 20.30 hs.

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco al cumplirse dieciséis años y un mes de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria

VILLALBA DE LÓPEZ, NORA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Fallecio el 13/1/19|. Su esposo Roberto López, sus hijos Ana Lia , Roberto, Estella, Evelyn, sobrinos y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan a la misa de su novenario hoy Martes 22 a las 20.30 horas en la Catedral Basílica.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Su hermano Gustavo Garnica, su esposa Karla Wede, hijos Pía, Huerto y Felipe, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San Miguel Arcángel (Suncho) con motivo de cumplirse dos años de su partida al Reino del Señor.

Recordatorios

CHÁVEZ, JULIA VALERIA DEL VALLE Prof. Magister (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/18|. A un año de tu partida, aún habita tu recuerdo en nuestro hogar y las mutuas promesas que no se llegaron a cumplir. Pero solo la esperanza que Dios te guarde en su seno, nos permite sobrevivir el dolor de tu ausencia. Tus padres Romualda Agüero y Danilo Chávez.

Responsos

MIRANDA, MARCOS EMILIO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Tu empuje, alegría y fuerza que dejaste como enseñanza, hoy desciende como lluvia y tu palabra cae como rocío. El vacío es inmenso, pero sabemos que caminas a nuestro lado. Sus hermanas Mari, Chochi y su sobrino Javi agradecen a familiares y amigos el acompañamiento recibido e invitan al responso en el cementerio del Zanjón hoy a las 19 hs., con motivo de cumplir 9 días de su fallecimiento.

Recordatorios

NIEVA, TEODOMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/18|. "Dijo Jesús: Yo voy, preparar moradas, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuese así no lo hubiese anunciado". Al cumplirse un año del fallecimiento, hermana mía, tu muerte ha sido una gran sorpresa para mi, me dejaste un vacío y profundo dolor en mi corazón. Más que hermana fuiste una amiga y que todo Frías ha sentido tu partida. Jesús es la resurrección en la vida, el que cree en mí el que esté muerto vivirá. Tu hermana Antonia eleva una oración en tu memoria y que descanses en paz en la vida Eterna con los ángeles porque nosotros los que quedamos somos los que sufrimos. Frías.