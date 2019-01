"Es el equipo que peor defiende desde que dirijo"

Fotos BRONCA. Silvio Santander fue muy crítico por el nivel defensivo de su equipo y dijo que deben recuperar el deseo.

Quimsa no está teniendo un buen arranque de año. Tras la obtención del Súper 20 a finales del 2018, su irregular enero genera preocupación en el cuerpo técnico. El domingo, la derrota ante Ferro fue la tercera en fila y al final del encuentro, Silvio Santander fue muy crítico al opinar sobre el presente del equipo.

"Es el peor equipo defendiendo durante las 16 temporadas que llevo dirigiendo. Nunca un equipo defendió tan mal. Hay que trabajar y continuar, pero es notorio, un apartado del juego que algunos no lo sentimos y no tenemos voluntad de querer mejorarlo durante el juego. Hay que recuperar el deseo, el que no tuvimos en los últimos partidos. Sin pasión no hay nada. Cuando algunas cosas no salen en ataque se pueden solucionar en defensa. Pero sin defensa no tenés la disposición de saber que tenés que estar sólido toda la noche especialmente la que no anotás, no se puede construir nada", expuso el DT bonaerense.

A su vez, Santander reconoció que al equipo le está costando regresar al buen nivel tras el receso. "Al momento lo imaginaba porque estamos en una liga que hay que tener presentismo y en la que los equipos que juegan fuerte ganan, y los que juegan mal pierden. Estamos en esa etapa del año en la que los jugadores hicieron el click después del Súper 20, el descanso y nos está costando volver", sentenció el entrenador bonaerense.

Por último, sobre la caída ante Ferro, dijo: "Como no defendemos, somos el equipo con peor defensa del torneo y nunca pudimos hacer pie. Jugó muy bien el rival y muy mal nosotros", cerró.