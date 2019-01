Ariel Holan tuvo palabras de elogio para el nuevo refuerzo

22/01/2019 -

El DT del Rojo Ariel Holan destacó a la nueva incorporación Pablo Pérez, y aseguró que "va a enriquecer el mediocampo" y explicó: "Tiene muchísimo carácter y personalidad". También habló de Cecilio Domínguez, Cueva y Derlis González.

Consumado el arribo de Pablo Pérez a Independiente, las palabras de resplado y satisfacción no se hicieron esperar puertas adentro. Y en efecto, Ariel Holan fue uno de los que expresó su agrado por la llegada del ex jugador de Boca. "En él buscamos a un futbolista de experiencia. Tiene fútbol, despliegue físico, ataca y defiende", explicó el DT. Y tras ello, el Profesor destacó las características propias de PP8 (firmó por dos años y medio): "En los clubes grandes, como Independiente, no es sencillo incorporar. No es sencillo llevar esta camiseta", añadió el técnico.