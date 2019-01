La falta de apego a las normas de tránsito es moneda corriente y la principal causa de tantas muertes absurdas en calles y rutas

22/01/2019 -

Graciela Gramajo analizó que "como sociedad, vivimos hoy una época en la que la violencia ha tomado un protagonismo muy importante y se ha instalado en todos los ámbitos sociales, principalmente en las familias", y relacionó esta problemática con los siniestros viales, al sostener: "No puedo pensar que aquella persona que es violenta con sus hijos o con su esposa, va a salir a la calle y será un prudente conductor, porque será violenta también cuando esté conduciendo".

Acentuó que "todo lo que se puede evitar, no es accidente".

"Vemos hasta cuatro o cinco personas en una sola moto, y lo hacen por no hacer un viaje más, para ellos eso es una pérdida de tiempo... En ese momento no les importa poner en riesgo la vida de algún ser querido. La gente dice que no tiene plata para gastar en combustible, pero llega el fin de semana, se gastan dinero en alcohol y, encima, después cargan a toda la familia en una moto. Yo me pregunto, ¿qué nos está pasando por la cabeza? ¿por qué no estamos valorando la vida? Llegamos a un punto en que no nos interesa exponer ni la vida de nuestros propios hijos", cuestionó.

Falsa omnipotencia

Sostuvo que "se ha instalado el pensamiento de creernos omnipotentes, de creernos que a nosotros nunca nos va a pasar nada, y por eso manejamos alcoholizados, a gran velocidad. Y es una situación muy grave porque las consecuencias las estamos viendo todos los días en los diarios, con la cantidad de muertes en accidentes de tránsito por la imprudencia".

"Todo pasa por la educación y la concientización de toda la sociedad, porque los operativos pueden multiplicarse, pero difícilmente se pueda poner un agente de transito en cada auto o a la par de cada uno de los motociclistas. Se puede revertir la situación, pero seguramente no vamos a verlo nosotros, y ojalá podamos tener las próximas generaciones con mayor grado de responsabilidad en este sentido", indico.

Graciela Gramajo ausculto mucho mas profundo en los problemas sociales actuales, al considerar a la violencia como uno de los detonantes de acciones desmedidas y sin conciencia.