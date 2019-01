"La gente no toma conciencia y las muertes en accidentes de tránsito siguen preocupando"

Fotos DOLOR. Cada vez son más las familias santiagueñas que quedan desmembradas a causa de los siniestros viales.

22/01/2019 -

La Asociación Civil Luchemos por la Vida dio a conocer recientemente la estadística de muertes en accidentes de tránsito en todo el país, y nuestra provincia se encuentra entre las primeras con 341 víctimas, apenas 3 menos que en 2017, lo que muestra que los índices no se pueden reducir, pese a las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno de la Provincia.

Al analizar esta situación, Graciela Gramajo, titular de la Fundación Martín Gramajo, dedicada a brindar contención a familiares de víctimas y llevar adelante campañas de prevención, responsabilizó a la falta de conciencia de la gente al momento de subirse a un vehículo.

"Lamentablemente, la gente no toma conciencia y así será imposible que bajen los índices de muertes en accidentes de tránsito en nuestra provincia", enfatizó, y fundamentó su teoría al comentar que a las reuniones de la Fundación "van papás que han perdido sus hijos en accidentes de moto y conducen sin protección".

"Este análisis escapa a los sociólogos, psicólogos e incluso a nosotros, porque no podemos creer lo que vemos. Ni siquiera se les instala el miedo y eso es realmente preocupante", amplió.

Consultada sobre las cifras difundidas, dijo no estar al tanto de las estadísticas en la provincia, pero comentó: "Lo que sí tengo seguro que en el 2018 dormí muy poco, porque los papas en duelo me llaman; no pueden dormir; quieren ir al cementerio a la madrugada porque tienen miedo de que los chicos despierten o tengan frío; se alcoholizan, varones y mujeres; quieren dormir y no despertarse más".

Las cifras difundidas por Luchemos por la Vida fueron rechazadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y en este sentido, opinó que "por respeto a las víctimas y a los familiares, todos los organismos, tanto privados como oficiales, tendrían que trabajar con toda la seriedad y la responsabilidad necesaria".

"Para nosotros siempre fue válido lo de Luchemos por la Vida, porque no tenemos ni claro ni seguro cómo es el sistema con el que se realizan las estadísticas a nivel provincial ni a nivel nacional", amplió.

Respecto de la ayuda que se brinda a la familia de las víctimas, dijo que "sólo podemos acompañar, brindarles herramientas de trabajo, es decir charlas, congresos, operativos que organizamos".

La dirigente hizo "un llamado de atención a la sociedad, puesto que es el factor humano el principal responsable de esta cruda realidad".

"No respetar los límites de velocidad, no usar el casco y el cinturón de seguridad, viajar alcoholizado, son acciones que desarrolla el hombre en su condición de conductor", enumeró Graciela como los principales problemas que siguen enquistados en la sociedad santiagueña.