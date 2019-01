Fotos Semino rechazó el consejo del FMI de ampliar la edad jubilatoria

El defensor de la Tercera Edad, Eduardo Semino, rechazó un paper (informe) realizado por el FMI en el que recomienda a los países que deben disminuir el ingreso inicial de los nuevos jubilados y ampliar la edad jubilatoria para hacer sustentables los sistemas previsionales. El documento proyecta además, que los jóvenes que hoy tienen 28 años en el 2050 se jubilarán a los 68 años como mínimo. En la Anses señalaron a este medio que no existe ninguna recomendación a la Argentina al respecto, y que se trata de un documento académico. "Las reformas apuntan en gran parte a contener el crecimiento en el número de jubilados, modificando los parámetros clave del sistema; por ejemplo, incrementando la edad de jubilación, endureciendo las reglas para acceder, reduciendo el tamaño de las pensiones a través del ajuste en el cálculo de los beneficios", propusieron los técnicos. El texto fue divulgado la semana pasada en Tokio por el subgerente general del FMI, David Lipton, y lleva la firma de los técnicos David Amaglobeli(Georgia), Hua Chai (China), Era Dabla- Norris, Kamil Dybczak (República Checa), Mauricio Soto (Colombia) y Alexander Tieman (Holanda). Pero para algunos analistas, los consejos de los especialistas del Fondo están relacionados con la hoja de ruta trazado por el organismo para la economía argentina, tras la firma del acuerdo por u$s 57.100 millones. En diálogo con EL LIBERAL. Semino señaló que esas recomendaciones del FMI son "un dejá vú para la Argentina; porque exactamente lo mismo que dice el Fondo lo planteó en todos los papers de los 90. Los usureros no cambian de idea, la cuestión es que los políticos lo acompañen". En el caso puntual del consejo de ampliar la edad jubilatoria, para Semino esto "no tiene ningún sustento desde el punto de vista técnico". "En el año 90, cuando la expectativa de vida era otra, se planteaba lo mismo, y la base filosófica de los organismos en este sentido es que hay que sacar recursos del vértice de la pirámide y aplicarla para el desarrollo de las sociedades, a la base. Cosa que nunca ocurrió. Sí lo hicieron países con un grado de normalidad e institucionalidad que no ha tenido la Argentina, porque proyectar un sistema de seguridad social implica pensar en dos o tres generaciones", manifestó. El ombudsman de la tercera edad expuso al respecto, las contradicciones que refleja el sistema de seguridad social en el país y como también el comportamiento institucional de la dirigencia política: "Seguimos teniendo las leyes 24.441 y 24.463 que son las leyes de (Domingo) Cavallo, que se generaron para la privatización del sistema; y los mismos que votaron estas leyes luego en el 2008 votaron la reestatización". "Hoy hay una mezcla de un sistema donde se compensa por un lado a través de los años con litigiosidad; y con la miseria de quienes perciben hoy una mínima de $ 9 mil, con una canasta de $ 26 mil. Con lo cual, estamos ante un sistema político que puede tener dos características: una que es idiota, es decir que carezca de ideas o que responda, y esto es lo más probable, a otro tipo de interés", concluyó.