El municipio de la capital realizó actas de infracción a la empresa ante la no restitución del servicio

Fotos IMPACTO. Los funcionarios Carlos Bucci (Tránsito), Ordóñez Ducca (fiscal) cuestionaron la medida que dejó a los usuarios sin su servicio.

22/01/2019 -

Funcionarios municipales responsabilizaron a la empresa Ersa por el paro de colectivos que comenzó ayer, ya que fue la única prestataria del servicio de transporte capitalino que no cumplió con los acuerdos salariales con sus empleados, a pesar de haber recibido los subsidios nacionales hasta el año pasado y que estaban comprometidos para cubrir una suma no remunerativa.

Ante ello, la Municipalidad de la Capital procedió a realizar las actas de infracciones por el incumplimiento del recorrido de los colectivos que generaron inconvenientes a alrededor de 80 mil usuarios del transporte.

Al respecto, el titular de la Dirección de Tránsito, Ing. Carlos Bucci, indicó que "el Municipio es totalmente ajeno al paro de la empresa Ersa, que afecta a más del 80% de los ramales programados en la ciudad".

"Se trata de un conflicto entre los empleados y los empleadores de la empresa, en el que la comuna no tiene ninguna responsabilidad", agregó.

El funcionario municipal detalló que ayer "se apostaron inspectores para que verifiquen que el paro se estaba ejecutando y, posteriormente, se realizó una notificación a la empresa en la que se solicitó que restituya el servicio. Se confeccionaron las actas en donde consta la falta de prestación del servicio, las que serán remitidas al Tribunal de Faltas", añadió.

Por su parte, el fiscal Raúl Ordóñez Ducca, remarcó que "Ersa ha recibido puntualmente hasta el mes de diciembre el pago de todos los subsidios y es la única empresa prestataria del servicio que no ha cumplido con el pago no remunerativo de $3.814 a sus empleados, y no sabemos el destino que le ha dado al dinero recibido de la Nación", expresó el fiscal.