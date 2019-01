Con la mente puesta en ascender

Fotos MENTALIDAD GANADORA. Facundo Melivillo se mostró muy convencido de lo que quiere y pretende lograr este año con Central Córdoba.

22/01/2019

El plantel de Central Córdoba realizó ayer otra exigente jornada de trabajo en Salta. Mañana jugará su tercer y último amistoso, ante Gimnasia de Jujuy, para luego emprender el regreso a Santiago. Y el viernes 1 de febrero, volverá al ruedo en la B Nacional recibiendo a Platense.

El volante Facundo Melivillo habló ayer con EL LIBERAL sobre el trabajo que se viene realizando, pero también sobre las ganas que tienen todos de lograr el objetivo del ascenso.

"Seguramente Gimnasia va a ser un rival importante, pero nosotros tenemos que enfocarnos ya en lo que va a ser el campeonato y en arrancarlo de la mejor manera. Estoy con muchas ganas de que empiece ya el torneo", dijo en una clara muestra de ansiedad.

Melivillo piensa en el reinicio del torneo, pero no tanto en Platense. "No somos de ver mucho los rivales, somos más de laburar nosotros. Creo que el equipo que tenemos nosotros ya tiene experiencia para afrontar los partidos de la mejor manera. El año pasado terminamos muy bien y queremos seguir de esa manera", explicó.

Para el ex Chacarita, no hay otra que el ascenso. "La idea, como lo fue siempre desde que llegué acá, es ascender, no hay otra. Yo no vine a pelear el descenso sino a tratar de ascender. Tenemos la ilusión de que en esta segunda parte, ahora que ya nos conocemos mejor y tenemos un peso en la categoría, ir por el ascenso que es lo que siempre se busca", insistió.

Entrando en el plano personal, dejó en claro que "Yo puedo jugar por dos lados, pero he jugado más por derecha que por izquierda, así que me siento muy cómodo". El volante, que llegó el semestre pasado al Ferro desde Ecuador, confesó que "adaptarme a la categoría de vuelta me costó un poco al principio, pero ya le agarré el ritmo".

Al hacer un balance del 2018 del Ferro, dijo: "Al

principio nos costó porque éste es un equipo muy nuevo, entonces es difícil agarra una formación y darle continuidad. El año pasado no se vio tanto eso, pero pudimos terminar el 2018 con un esquema y un equipo que, si no nos cagaban en Rafaela, hubiésemos metido cuatro de cuatro. Terminamos el campeonato de la mejor manera, pero el año pasado quedó atrás, ahora comienza otra etapa, pero ya nos conocemos todos como para pelear el ascenso".

"También tuvimos Copa Argentina en el medio y a veces eso te lleva quizás a otra cosa. Tuvimos mucha mala suerte también de varios partidos en los que no quería entrar la pelota. Pero ya nos conocemos y tenemos un equipo con mucha experiencia, hay que trasladarlo a la cancha y espero que este año sea de gloria para todos", añadió.

En la pretemporada, Coleoni reforzó las dinámicas de grupo con actividades como campamento en el cerro, algo que destacó Melivillo. "Los técnicos a veces arman un plantel que pelee el campeonato, pero si el equipo no está unido y cada uno quiere salvarse por su cuenta, se complica. En este caso, acá es lo contrario, desde un principio estuvimos muy unidos y estas cosas refuerzan esa unión".

Por último, contó cómo pasó su cumpleaños número 27 el domingo pasado: "Estuve con dolor de oído todo el día y lejos de mi familia. Pero ya estoy acostumbrado a pasarlo sin ellos, siempre que termino las pretemporadas, si puedo me hago una escapada. Pero la pasé bien porque los chicos me hicieron sentir muy bien".