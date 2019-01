Ismael Serrano, envuelto en polémica por presos políticos

22/01/2019 -

El cantautor español Ismael Serrano debió aclarar una polémica generada entre sus seguidores luego de que en un concierto suyo en Barcelona haya ordenado callar a alguien del público que se había manifestado en favor de la liberación de los presos políticos.

El artista advirtió, a través de un mensaje en las redes sociales, que su intervención fue para evitar una disputa dialéctica entre el público y no con la intención de censurar el reclamo político, según consignan diarios españoles. "No me contrarié por eso. Mi postura al respecto es clara. Creo que esos presos deberían estar libres. Lo que hice fue detener una discusión estéril en un concierto. Y hacer una llamada al diálogo", explicó Serrano, ante la andanada de mensajes que le cuestionaron su postura.

Durante el show, el músico había pedido "calma" y realizó "una llamada al diálogo" cuando ante el grito de uno de los presentes por la "libertad de los presos político", otra persona le exigió que se callara, lo que provocó un pequeño revuelo.

"Parece que no te gustó mucho que en el concierto de Sant Cugat alguien gritase #LlibertatPresosPolitics. Nos reñiste en tono paternalista y disgustado", le había escrito un usuario de Twitter, mientras que otro lanzó: "Llevas 20 años denunciando y cantándole a todas las injusticias del planeta, pero con las de tu país miras hacia otro lado".